Aseguran que Javier de Miguel no quiere blanquear su romance con la China Suárez

La China Suárez está involucrada en rumores de romance con Javier de Miguel y, aunque no hay confirmación oficial, una nueva información surge sobre este sorpresivo affaire.

El periodista Juan Etchegoyen fue quien aportó más datos de este amorío y aseguró que desde el entorno del influencer y modelo español revelan que Javier "está enganchadísimo".

Javier de Miguel el supuesto nuevo novio de la China Suárez.

"Le pregunté al hueso por su relación con la China Suárez. Cuando él observa lo que le pregunto, optó por no responder y clavar el visto literal”, reveló Etchegoyen en Mitre Live.

“Alguien muy cercano al modelo me dijo: 'Él está enganchadísimo con la China y súper enamorado'. Yo lo voy a poner en potencial porque no me consta pero confío en la persona que me lo dice”, añadió.

La reacción de la China Suárez sobre su supuesto nuevo amor

A pesar de esta información, la China Suárez no confirmó su nuevo amor y hasta se animó a bromear sobre las versiones.

Los rumores de esta relación comenzaron cuando en redes sociales, los usuarios distinguieron que la actriz de 29 años y el influencer coincidieron en una cena.

La reacción de la China Suárez sobre su supuesto nuevo amor.



Tras estos trascendidos, la China Suárez subió una foto con sus hijos paseando por Madrid y el comentario de su amigo, Andy McDougall generó la reacción de la diosa. “Ya deben estar analizando de quién es la camisa que se ve de fondo” escribió el joven junto a un emoticón de risas.

“Jajaja. Por las dudas, es de un señor desconocido que tenía una perrita beagle llamada Madisson, y los 3 niñxs estuvieron ahí todo el almuerzo” respondió la China.