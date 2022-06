Aseguran que María Becerra no quiso grabar con Sebastián Yatra: cuáles fueron los picantes motivos

María Becerra es una de las figuras musicales del momento e integra el bloque de músicos de la nueva ola.

Pero a pesar de la amistad que mantiene con sus colegas, la artista habría puesto reparos a la hora de grabar un feat con Sebastián Yatra.

Según reveló Mariana Brey en Socios del espectáculo, María Becerra habría decidido no hacer una colaboración para preservar su amistad con Tini Stossel.

"Porque tuvo una relación que terminó mal, no se hablan por teléfono, no son amigos, nada, con la jovencita Tini Stoessel, hoy novia de De Paul", dijo la periodista.

María Becerra atraviesa un gran momento en su carrera y, después de la polémica por su separación con Rusherking, lanzó un picante nuevo tema. Ojalá es el nuevo single de la artista, cuyo contenido estuvo asociado a su reciente ruptura con el novio de la China Suárez.

"Ojalá no te hagan lo que me hiciste aquella vez. Ojalá que te arrepientas siempre que quieras volver. No me digas que me amas porque esa ya me la se (Ya me la se) Ojalá que sufras cada ve' que me veas con él" , dice algunas de las estrofas.

"Ojalá que te vuelva el karma. Eras un muñeco porque no tenías alma. Ya no tengo calma. Para acordarte de mi cumple te ponías una alarma", sigue.

La estrategia de María Becerra para "cancelar" a la China Suárez

Después de que se confirmara el romance entre China Suárez y Rusherking, las miradas se posaron en María Becerra.

Las diferentes versiones sobre la reacción de la artista recorrieron los diferentes portales y también los más picantes rumores.

Según contó Paula Varela en Socios del espectáculo, María habría armado un bloque en el que pretende "cancelar" a la China Suárez, quien también se lanzará en el mundo de la música.

“Parece ser, cuentas las malas lenguas que María Becerra, así, muy tranquilamente armó como un bloque, medio simbólico, de amigas que la apoyan, entre ellas Emilia Mernes. Lo que dicen es que China Suárez no nos venga a pedir un dueto...”, explicó.