Así está hoy Chloe, la hija de Jesica Cirio y Martín Insaurralde

Jesica Cirio y Martín Insaurralde tuvieron su primera hija juntos el 22 de diciembre del 2017. Chloe tiene actualmente 5 años y digna hija de su madre, disfruta mucho de la moda y el baile.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Jesica Cirio compartió una postal actual de la pequeña Chloe y dejó en evidencia cómo creció la niña. Tiempo atrás, fue el propio Martín Insaurralde quien compartió un divertido video en el que la niña imita a su mamá al momento de lookearse.

Martín Insaurralde, Chloe y jesica Cirio.

Chloe tiene el color de ojos de su papá, pero está cada día más parecida a Jesica Cirio, de hecho, los seguidores notaron el parecido entre ellas y lo plasmaron en los comentarios de dicho posteo en el que la conductora de "La Peña de Morfi" habló de los límites que le ponen los padres a los hijos.

En la tierna postal se la ve a Chloe Insaurralde con el cabello suelto y seria, mirando fijamente a la cámara del celular de su mamá. "A veces, nos rompe el corazón tener que establecer límites y decir "no" a nuestros hijos, pero es crucial para su bienestar emocional y físico", expresó Cirio.

Chloe, la hija de Jesica Cirio y Martín Insaurralde.

Martín Insaurralde grabó un tierno video de su hija Chloe imitando a Jesica Cirio

Martín Insaurralde logró inmortalizar el momento justo en el que su hija Chloe dejaba en evidencia la profunda admiración que siente por su madre. La niña de tan solo cuatro años de edad, expresó que quiere verse como Jesica Cirio y por ese motivo estaba preocupada por imitar su look.

En una tierna charla que mantuvo con su papá, Chloe expresó que se quiere parecer "a mamá". "¿Ves cómo queda? Me puse el pantalón así, pero no sé cómo hace", comentó la niña intentando hacer que su remera quede como si fuese un top. Seguido a eso, Martín Insaurralde respondió: "Le vamos a preguntar para ver cómo hace mamá".

Al ver que no conseguía que la remera le quede como quería, la pequeña optó por elegir una más corta y manifestó: "Está más linda". Aunque eso no es todo, ya que la preocupaba que todavía le faltaba maquillarse: "Me tengo que maquillar y todo porque tengo que modelar". Sin dudas todo lo que haga su mamá es una inspiración para Chloe.