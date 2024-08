Nazarena Vélez sorprendió a sus seguidores al subir fotos de Chyno Agostini a tan solo unos días de haber vuelto de sus impresionantes vacaciones por Brasil. La modelo mostró a su hijo mayor mientras festejaban sus 24 años.

La reconocida panelista de LAM decidió organizarle al joven un gran cumpleaños temático sobre la pasión más conocida del joven, la música. En la decoración tanto de la torta como de la mesa dulce, había distintas notas musicales y guitarras eléctricas.

Imagen reciente del Chyno Agostini.

Recordemos que el hijo de Daniel Agostini suele mantener un perfil bajo, sin embargo, la actriz y productora decidió compartir imágenes y videos de la fiesta. Pero eso no fue todo, ya que Nazarena también le escribió un dulce mensaje que demostraba lo orgullosa que se siente de él.

“Feliz cumple hijo, te amo. Sos un sol, un GRAN hombre. Te merecés ser muy feliz y triunfar en todo lo que te propongas. A brillar mi amor, todo lo mejor está llegando. A tu lado siempre, mamá”, le escribió Nazarena Vélez a Chyno Agostini en su cuenta oficial de Instagram, mientras que el joven le comentó: "Te amo, vieja".

Nazarena Vélez reveló el doloroso momento que atravesó con su hijo Chyno Agostini

En el programa "Almorzando con Juana", la angelita habló de la grave pelea que protagonizó con su hijo: “Él no me habló dos años por la pelea que habíamos tenido con Daniel”, y detalló: “Él fue un poco preso de la relación fea y tóxica que terminamos con Daniel, porque nos detestábamos. Ahora no nos queremos tanto, pero por lo menos nos llevamos bien. Ahora todo fluye y está bueno”.

Nazarena Vélez junto a su hijo, Chyno Agostini.

Por último, Nazarena Vélez reveló cómo había comenzado su discusión con Chyno Agostini: “Si me hablaba, pero se fue a vivir con el papá porque yo no quise que deje el secundario. El papá accedió, pero después lo encaminó nuevamente y lo terminó, a mí no me parecía. Fue doloroso, pero son procesos que uno pasa con los hijos y que, como los amo tanto y el Chyno es tan bueno…”.

J.C.C