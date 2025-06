Así fue el casamiento secreto de Carla Peterson

Carla Peterson volvió a generar revuelo, no por una nueva serie o aparición televisiva, sino por compartir el detrás de escena de un episodio íntimo que ocurrió lejos de los escenarios. Con naturalidad, dejó entrever cómo vivió su casamiento secreto que quedó oculto durante años. Una historia que parecía destinada al anonimato tomó forma en la voz de la propia actriz.

Carla Peterson

El inesperado y secreto casamiento de Carla Peterson

Carla Peterson sorprendió al revelar detalles de un momento clave de su vida que mantuvo alejado de los flashes. En una entrevista, la actriz habló sobre el casamiento que selló su historia con Martín Lousteau de una forma inesperada y sin exposición pública. En ese espacio relajado, dejó entrever cómo una decisión personal se convirtió en uno de los secretos mejor guardados.

Carla Peterson y Martín Lousteau

La ceremonia que unió a la actriz y al empresario fue tan discreta que, durante años, pasó inadvertida incluso para muchos de sus colegas. Fue recién en 2019, durante una entrevista distendida en el living de Cortá por Lozano (Telefe), que ella misma le reveló los detalles de un evento que, más que social, fue una celebración íntima y privada.

La confesión surgió casi al pasar, entre risas y anécdotas compartidas con Jimena Barón, quien en ese momento reemplazaba a Verónica Lozano en la conducción del programa. Carla Peterson, relajada y espontánea, contó que la boda se concretó en Washington D.C., mientras Martín Lousteau ejercía como embajador argentino en Estados Unidos. “Nos casamos por un trámite, me casé embarazada”, dijo, sin rodeos.

Según relató la presentadora, el casamiento fue una solución necesaria para poder acompañar a su pareja en el exterior y resolver cuestiones legales vinculadas a la residencia y a la obra social. Pero lo que podría haber sido un simple trámite burocrático terminó convirtiéndose en una anécdota entrañable. “Fue todo muy rápido, muy simple. No hubo fiesta, ni vestido blanco, ni invitados. Solo nosotros dos y un par de testigos”, recordó.

La escena, tal como la describió, parece sacada de una comedia romántica: ella con un look informal, el político con un short deportivo y una ceremonia que duró apenas unos minutos. “Martín estaba con un shorcito que daba vergüenza”, bromeó, dejando en claro que el glamour no fue parte del guion. Aun así, no hubo un anillo, pero sí una foto improvisada y una complicidad que, según lo calificó, fue suficiente para sellar el compromiso.

Carla Peterson y Martín Lousteau

Por su parte, explicó que, en ese momento, no sintió la necesidad de compartir la noticia públicamente. “No lo contamos porque no era algo que necesitáramos mostrar. Fue nuestro momento, y así lo vivimos”, explicó. Juntos formaron una familia y criaron a su hijo Gaspar, manteniendo siempre una línea de discreción que contrasta con la exposición habitual.

Carla Peterson y Martín Lousteau

El casamiento de Carla Peterson, mantenido en reserva durante años, encontró su lugar fuera del protocolo mediático y de las celebraciones tradicionales. Esa ceremonia íntima, contada recién tiempo después, dejó al descubierto una forma distinta de vivir el amor: con espontaneidad, sentido práctico y una dosis de secreto.

VDV