El embarazo de Rocío Marengo emocionó a muchos de sus seguidores. La periodista de 45 años está cumpliendo su sueño de ser mamá, tras varios tratamientos e intentos con su pareja. En LAM, Ángel de Brito fue el encargado de dar esta noticia, con el consentimiento de ella y la emoción de haberla acompañado en muchos procesos. Sin embargo, él no fue el primero en enterarse de este especial momento. En charla con las angelitas y el conductor, Marengo reveló por qué Mauricio Macri fue el primero en enterarse de su embarazo.

La graciosa situación en la que Mauricio Macri se enteró del embarazo de Rocío Marengo

Rocío Marengo es una de las mujeres del espectáculo que anunciaron que están en la dulce espera. El primero en dar a conocer la noticia fue Ángel de Brito, un gran compañero de ella en el mundo de la farándula. Sin embargo, ella decidió hacer un posteo oficial, junto a su pareja Eduardo Fort, demostrando su emoción. "¡Se nos agranda la familia! Bebit@ te buscamos mucho mucho mucho. Un camino largo y muy difícil… ¡pero con un final maravilloso! ¡Todo valió la pena! ¡Todo paso porque tenía que pasar!", expresó.

Finalmente, se acercó a los programas de televisión y, en LAM, dio su primera entrevista completa. Allí contó todos los detalles de cómo fue el proceso y el especial momento donde se enteró de que estaba embarazada. La situación se tornó graciosa, cuando contó que el primero en enterarse no fue su pareja o algún amigo, sino que Mauricio Macri. Según relató, el expresidente y la periodista compartían mesa de almuerzo con Juana Viale, cuando, al final de la grabación, recibió la esperada llamada.

"Fui temprano a hacerme el análisis de sangre. No quería recibir otra piña en la cara pero mi novio me insistió…fui casi obligada te diría. Justo cuando termino de grabar, veo que mi médica me escribe para saber si podía hablar, y yo pensé que me iba a decir algo y después hablábamos. Pero me llama y me dice que estaba embarazada. Yo me desmoroné", contó en el vivo de LAM. Entre muchos que fueron a ayudarla, se encontraba Macri, preocupado ante qué había pasado. De esta manera, continuó: “Mauricio me dice ‘¿Te llamó tu marido?’. Pobre, ni me ubica, y le digo: ‘No, era mi médica, sos el primero que lo sabe’”.

Rocío Marengo está viviendo uno de los momentos más felices de su vida. Tras cinco años de tratamientos e intentos, ella y Eduardo Fort están en la dulce espera, y la felicidad se transmitió a toda la familia. Una de sus pilares más fuertes fue Marta Fort, quien, en palabras de la periodista, fue una gran compañera en todo el proceso de estos años. Si bien aún no tienen definido un nombre, ya van pensando quiénes serán los padrinos que tendrá el bebé, y reciben la emoción de todos los seguidores.

