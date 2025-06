La furiosa reacción de Wanda Nara ante la nueva cautelar de Mauro Icardi: "Es una estupidez"

En las últimas horas, se difundió la nueva medida judicial que realizó Mauro Icardi y recayó sobre Wanda Nara. A poco de regresar a Turquía, el jugador pidió ante la Justicia que sus dos hijas, Francesca e Isabella, tengan restringida la saluda de la Ciudad de Buenos Aires. porque tiene temor a que "nuevamente, perpetre la sustracción de las mismas sin permiso y sin aviso", según sus palabras.

Puntualmente, el objetivo de Icardi sería que las menores se encuentren en una jurisdicción cercana a la suya para un posible encuentro antes de irse del país. Por supuesto que esta medida recae sobre Wanda Nara, quien no dudó en responder.

Wanda Nara sobre la nueva medida que tomó Mauro Icardi

Desde octubre pasado, cuando confirmaron su separación, Wanda Nara y Mauro Icardi se libraron a una guerra mediática y judicial, que incluye restricciones, acusaciones y pedido de restitución internacional de las menores. La expareja se enfrenta para determinar los cuidados de sus dos hijas en común, Francesa e Isabella, y no llegan a acuerdos. En medio de esta situación, el jugador tuvo contados encuentros con las menores, quienes manifestarían malestares respecto a actitudes de su padre.

En este contexto, Mauro Icardi debe regresar a Turquía para continuar con sus responsabilidades laborales y aún no consiguió su objetivo: llevarse a sus hijas. Pero acudió nuevamente a la Justicia para presentar un recurso en el que pide que las menores no puedan salir de la Ciudad de Buenos Aires, justificando que recientemente sus hijas realizaron un viaje con su madre a Jujuy, abordando un avión privado y dejando en claro que Nara puede tomar la decisión de alejarse con sus hijas sin que él las vea.

."Señor juez, se me acaba el tiempo. Estoy a punto de irme a Turquía, o las veo ahora o no las veo más", indicó en el pedido. Y además, pidió que "se sirva ordenar que las niñas estén con su padre hasta su viaje a Turquía". Además, Mauro pidió que las menores convivan con su pareja, la China Suárez, para un ensamble de familias.

Por supuesto, la respuesta de Wanda Nara no tardó en llegar. Fue mediante un intercambio de mensajes con Ángel de Brito, que expresó su indignación. "¿Y qué hago con la pediatra? No puedo ir a la pediatra. ¿Qué hago con el colegio? No pueden ir al colegio. Es una estupidez. Las nenas no pueden ver a las amigas, no pueden ir a equitación", leyó el conductor en vivo, sobre la postura de Nara.

Una vez más, las menores quedaron en medio de una guerra entre los padres. Por el momento se desconoce si la Justicia respondió ante el pedido, lo cierto es que Mauro Icardi tiene la intención de un reencuentro con sus hijas. Sin embargo, esta medida no beneficiaría a las niñas, tal como lo expresó Wanda Nara al dejar en claro que las rutinas de Francesca e Isabella se desarrollan en otra jurisdicción.