Así es la vida de Rolando, el hijo desconocido de Daniela Cardone que elige el perfil bajo y brilla en el teatro

Daniela Cardone comparte con orgullo el crecimiento artístico de su hijo menor, quien a sus 29 años ha elegido un camino muy distinto al de su madre. Lejos de los flashes y de la exposición mediática, construye una carrera sólida en el teatro independiente, con una identidad propia y una vocación que lo mantiene alejado del ruido.

Daniela Cardone

Rolando, el hijo desconocido de Daniela Cardone que elige el perfil bajo

Daniela Cardone, referente del espectáculo argentino durante décadas, tiene un hijo que decidió transitar el mundo artístico desde otro lugar. Con bajo perfil y una fuerte dedicación a la escena teatral, el recorrido personal de Rolando comienza a resonar en ámbitos donde el talento pesa más que el apellido.

Rolando Jr. Pisanú

Mientras su madre es una de las figuras más mediáticas de los años noventa y su hermana Brenda Gandini consolidó su carrera en televisión, el menor eligió un camino distinto. Con 29 años, el joven se dedica al teatro independiente, mantiene un perfil reservado y evita las cámaras, aunque su talento empieza a causar renombre en el ambiente.

Formado en actuación y dirección escénica, Rolando Junior dio sus primeros pasos en televisión con participaciones en ficciones como Divina, está en tu corazón (2016) y 100 días para enamorarse. Sin embargo, su verdadera pasión está sobre los escenarios. En el circuito teatral alternativo, su trabajo fue distinguido con una mención como “Revelación”, y quienes lo conocen destacan su compromiso.

Rolando Jr. Pisanú

“Estuve a puro casting, es duro el trabajo del actor”, confesó en una entrevista, dejando en claro que su recorrido no estuvo marcado por privilegios, sino por esfuerzo. El actor vive solo en Buenos Aires, está en pareja y mantiene una relación muy cercana con su madre, a quien define como una mujer valiente. Aunque Daniela Cardone reside actualmente en España, ambos se visitan cada año y se mantienen en contacto permanente.

Su historia familiar también influyó en su elección de vida. Crecer con una madre tan expuesta no fue fácil. “Yo tenía 6 años y no podía encontrar un momento para estar tranquilo con mi vieja. Mis compañeros de colegio por ahí me decían: ‘Tu vieja está desnuda en esta revista’. Y yo tenía que explicar que era su laburo”, recordó. Fue recién a los 16 años cuando logró hacer un clic interno y soltar esas presiones.

Rolando Jr. Pisanú

Lejos de renegar de su historia, Rolando Junior reconoce que su vocación artística tiene raíces profundas. “Artísticamente tengo ascendencia tanto por la rama de mi madre como de mi padre. La mamá de mi papá fue una actriz de cine de los años 40 y 50 en Argentina. Su nombre artístico era Gloria Bernal… y yo siento que hay algo de su historia que me tironea”, comentó.

Rolando Jr. Pisanú, Brenda Gandini y sus hijos

Así transcurre la vida de Rolando, el hijo menos conocido de Daniela Cardone, quien eligió alejarse del foco mediático para construir su camino en el teatro. Con 29 años y una carrera en crecimiento dentro del circuito independiente, su perfil reservado contrasta con el de su madre, pero no lo aleja del arte ni de su entorno familiar.

VDV