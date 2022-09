Así fue el conmovedor momento en el que Fito Páez le cantó a Cecilia Roth en pleno recital

Fito Páez comenzó su tour por los 30 años de El amor después del amor y sorprendió a Cecilia Roth en pleno Movistar Arena.

El músico entonó el tema por el que Cecilia Roth fue su musa y que recorrió generaciones y generaciones, Un vestido y un amor.

Enterado que Cecilia estaba entre el público, Fito Páez le hizo una especial dedicatoria a la actriz. “Caetano hizo una versión de ‘Un vestido y un amor’ y nos invitó... ¿Vos te acordás? Nos sentamos allí y él te lo cantó a los ojos... y casi me muero de los celos. Entonces esta vez te lo voy a cantar... No sé si a los ojos, porque estoy medio torcido, pero esto es totalmente para vos...”, le dijo a Roth.

Durante el recital, Fito Páez también se encargó de hacerle otra especial dedicatoria a Fabiana Cantilo, quien subió a cantar con él, y le regaló un ramo de flores que también le hizo llegar a Cecilia Roth.

“Tengo la posibilidad de regalarle adelante de todos ustedes, porque me encantan las dos y porque las amo un montón, con todo mi corazón. Porque me han cambiado la vida y me han ayudado a verla mejor... En este ramo de flores que le quiero dar a Fabi y a Ceci, quiero agradecerles lo bella y hermosa que han hecho mi vida”, expresó.

El amor después del amor: las imágenes de la serie sobre Fito Páez

Fito Páez tendrá una serie de su propia vida a 30 años de El amor después del amor. La ficción, producida Juan Pablo Kolodziej y Mariano Chihade, “recorrerá 30 años de la vida del músico, atravesada por la genialidad y la tragedia, éxitos, fracasos, excesos, amores y canciones".

En esta producción actuarán Iván Hochman, quien dará vida a Fito en su adultez, Micaela Riera, como Fabiana Cantilo, Andy Chango, Charly García, y Julián Kartún, quien será Luis Alberto Spinetta. Además, en el elenco también estará Gaspar Offenhenden, quien personificará al músico de pequeño.

