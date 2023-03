María Eugenia Vidal y Enrique "Quique" Sacco dieron el si después de 3 años de relación. La lista de invitados a a boda viene desde colegas periodistas del novio y políticos por el lado de la novia, entre ellos, el ex presidente Mauricio Macri, quien llevó como invitada a su mujer, Juliana Awada.

Para la ocasión, la ex primera dama eligió un look oversize pantalón largo que lo acompañó con una blusa del mismo diseño: cuadriculado blancos y bordo con brillo y hombreras, un estilo europeo. El peinado fue con el cabello suelto y ondula, con un make up: de una base natural, con mascara de pestañas negra y labial nude. Acompañada de su esposo, el ex presidente Mauricio Macri, quien llevaba un traje azul con camisa blanca sin corbata con zapatos negro.

Dieron el sí

Ella con un vestido sencillo, largo y blanco, que acompañó con una cartera rosa pastel y el con una camisa celeste y un pantalón claro, los novios se hicieron presentes en el registro Civil de la calle Uruguay el medio día del jueves pasado.

Si bien no hablaron con la prensa que se encontraba allí, la política y el periodista agradecieron a quienes pasaban caminando por allí y felicitaban a la pareja.

