Así será el clima astrológico para este 14 de Diciembre del 2021

Mercurio ingresa hoy en Capricornio, moviendo la energía del dinero de a poco, prometiendo un buen comienzo de año a nivel profesional y económico. La Luna en Tauro a partir del mediodía, en buen aspecto con este Mercurio y Urano transitando en el signo también promete avances, buenas conversaciones comerciales, firma de contratos y negocios. Virgo que se anima a salir del closet profesional y hacer lo que ama. Un buen fin de año para los signos de tierra y un prometedor 2022.

Hoy es Serpiente Magnética Roja en el Calendario Maya

Cuando ya no nos quedan más recursos terrenales, todavía está Dios para ayudarnos. Hay veces en la vida que bajamos los brazos, ya lo intentamos todo y no sabemos que más hacer. Nos sentimos frustrados, quebrados, impotentes. Ese es el mejor momento, porque es cuando aceptamos que solos no podemos, y le pedimos ayuda a Dios. Dejamos que sea Él quién nos muestre el camino. No le ates las manos a Dios, ni trates de enseñarle como hacer las cosas, Él sabe lo que es mejor para ti. Aunque no lo creas Él tiene un Plan para cada uno de nosotros. Aprende a fluir con la Vida dejándote guiar por las señales del destino.

AFIRMACION DEL DIA

Dios es mi “Salva- Vidas”.

