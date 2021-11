Así será el clima astrológico para este 18 de Noviembre del 2021

Virgo: sabes decir que no a tiempo. Logras escapar de compromisos que no querías asumir antes de sentirte obligada a hacer cosas que no querías. Sagitario: cambio de rumbo. Sobre la marcha la brújula da un giro de 180º. Sabes adaptarte a las necesidades del mercado y esto te reporta ganancias. Acuario: descanso reparador. Aries: cuídate de caer en viejos modos en el trato con la gente. Pecas de ser demasiado directo y frontal a la hora de expresar tus ideas. Libra: sintonizas con las personas adecuadas y activas tu imaginación. Éxito.

Hoy es Tormenta Galáctica Azul en el Calendario Maya

Los ángeles no duermen, trabajan las 24 horas del día. Los ángeles hacen horas extras. Siempre que piensas en un ángel, él está ahí contigo. La función de los ángeles es servir a la humanidad, elevar el Planeta (por eso cuando los seres humanos dedican al servicio, empiezan a convertirse como en ángeles aquí en la Tierra). Los ángeles están siempre atento a tu llamada, para ir asistirte en el acto. Ellos corren más rápido que los bomberos voluntarios para apagar un incendio (el incendio del que se trate tu vida). Recurre a los ángeles siempre, cuanto más los tienes presentes, cuanto más los llamas, más se abre la brecha entre los mundos. ¡Llenemos la Tierra de ángeles!

Cada vez que invoco un ángel este acude al instante contestando mi pedido.

www.brujitomaya.com