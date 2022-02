Así será el clima astrologico para este 9 de Febrero del 2022

Leo: desilusiones en el amor. Cuando uno pasa bastante tiempo sin estar en pareja, cuando aparece la posibilidad de una relación se llena de expectativas. Pero no siempre esa persona corresponde a tus sentimientos. Nunca pierdas la esperanza. El amor siempre llega. Sagitario: una buena racha en lo laboral, aparecen nuevas posibilidades de trabajo. Éxito. Aries: afinando el ejercicio de escucharte a vos mismo para saber realmente lo que queres y dirigirte en esa dirección.

Hoy es Viento Ritmico Blanco en el Calendario Maya

En la vida todo tiene un precio. Pero tu felicidad no tiene precio.

Por nada pierdas tu capacidad de reír. No vendas la risa a ningún precio. La gente vive detrás de valores errados pensando que eso les dará felicidad. Pero lo curioso es que cuando obtienen sus deseos (sus caprichos), no se sienten satisfechos (lo deseado nunca es como uno lo imagina). Entonces vuelve a correr una loca carrera detrás de nuevos deseos. Es tiempo de parar y mirar en tu interior. La felicidad que te propongo proviene del adentro, es una felicidad que perdura, que es inalterable, y que siempre estará ahí cuando cierres los ojos y mires dentro de tu Ser. Cuando pierdas la felicidad date cuenta que estás pagando un precio muy alto y que no vale la pena, sea lo que sea.

AFIRMACION DEL DIA

Mi esencia es “ananda” bienaventuranza. Nada externo me modifica. Pase lo que pase yo estoy siempre sonriente y soy feliz.

