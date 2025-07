Adiós a las botas clásicas: Wanda Nara impone la nueva tendencia invernal desde la Patagonia

En sus vacaciones de invierno en la Patagonia, Wanda Nara volvió a marcar el pulso de las tendencias con un look que no pasó desapercibido. Esta vez, fueron sus botas las que se robaron todas las miradas: un modelo llamativo, elegante y con carácter, que confirma que lo clásico ya no alcanza en cuanto a calzado para el frío.

A través de sus redes sociales, la empresaria y conductora compartió imágenes desde una lujosa cabaña con vista al bosque y chimenea encendida. Allí, vestida en clave esquí y con mate en mano, dejó ver con claridad su apuesta de moda invernal: un par de botas de caña alta, forradas en pelo sintético gris y con terminaciones en punta de cuero negro. Una fusión perfecta entre diseño, funcionalidad y estilo de alta gama.

El calzado elegido por Wanda Nara pertenece a la colección otoño-invierno 2025 de Ricky Sarkany, una firma que la mediática logró transformar en aliada de sus apuestas más fashionistas. Las botas en cuestión, modelo Limi Natural, se destacan por su imponente caña alta cubierta de pelo sintético largo en tonos topo y grisáceo, con un acabado voluminoso que aporta textura y un efecto visual de inspiración alpina.

Con taco forrado de 7,5 cm, tope y talón de cuero negro, y una estructura robusta pero sofisticada, estas botas redefinen el concepto de calzado invernal. No sólo abrigan, sino que transforman cualquier outfit en una declaración de moda. Wanda las combinó con un jumpsuit negro ajustado, remera térmica blanca y gorro de lana, logrando un equilibrio perfecto entre funcionalidad y glamour.

En las imágenes, se la puede ver recostada en un sofá marrón tipo Chesterfield, rodeada de ventanales con vista al bosque, disfrutando de la calidez del hogar sin perder su impronta fashion.

El contexto de uso no es menor: la mediática eligió este modelo durante su escapada invernal a Villa La Angostura, en un entorno de lujo y naturaleza. Desde allí, compartió postales que rápidamente se viralizaron, inspirando a sus seguidores y generando búsquedas masivas del diseño en la tienda oficial de Sarkany. El impacto del modelo en redes ya lo posiciona como uno de los más deseados de la temporada.

La línea a la que pertenecen estas botas refleja el espíritu de la temporada: materiales nobles, acabados llamativos y una clara inclinación hacia el lujo cómodo. Ricky Sarkany propone un invierno donde lo térmico y lo estilizado no están reñidos, y Wanda es, sin dudas, la embajadora ideal de ese mensaje.

Con esta elección de calzado, Wanda Nara reafirma su lugar como referente indiscutida de estilo. Sus botas no solo hablan de una tendencia, sino que marcan el inicio de una nueva era en la moda invernal argentina.

