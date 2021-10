Así será el clima astrológico para este sábado 16 de Octubre del 2021

Aries: con el buen aspecto de Venus el romantisismo cobra impulso y gana proporciones extraordinarias. Velocidad y audacia en el amor ¿hay algo alguien que pueda detener tu corazón? Leo: pidiendo pista para hacer lo que queres, lo que amás, lo que te gusta en materia laboral. Sagitario: ¿por qué aparece la inseguridad? Confía en el amor y la sinceridad del otro. Es una cuestión de entrega y compromiso. Esta es la base del verdadero amor.

HOY es ENLAZADOR DE MUNDOS RESONANTE BLANCO en el Calendario Maya

Toda desarmonía surge de un re- acomodamiento del Universo. Puedes decir: no estoy en desarmonía, me estor re ordenando. Desacomodas por un lado, para volver acomodar. Es una ley natural. Toda sinfonía pasa por diferentes movimientos. Un área no puede prolongarse eternamente. Para que algo cambie es necesario un período de re- acomodamiento, de ajustes, de pruebas. Puede ser una etapa inestable, pero debes saber que luego vendrá una nueva armonía, más cercana a tu nivel de vibración actual, como un cambio de frecuencia, una elevación.

AFIRMACION DEL DIA

Acepto el re- acomodamiento de mi mundo sin resistencia, entonces la transformación ocurre más rápida y fluida.