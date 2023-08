Charlotte Caniggia es una de las participantes que regresará al Bailando 2023. Su personalidad genuina y extravagante enamora a todos los presentes en el estudio y es la protagonista de desopilantes momentos. Sin embargo, en su vida privada está muy lejos de ser la persona sociable que simula.

Charlotte Caniggia es argentina pero vivió mucho tiempo en el exterior

Tanto ella como su hermano Alex Caniggia son oriundos de Argentina, pero con motivo del trabajo de su padre, Claudio Caniggia exjugador de fútbol, vivieron muchos años en el exterior. Italia fue el país en donde se instalaron mayor cantidad de años y es por eso que algunas palabras del español se les mezclan con aquel idioma, sobre todo a "El emperador".

Roma fue la ciudad donde la familia residió varios años y donde la participante de Showmatch viajó varias veces para pasar tiempo de calidad. Sin embargo, uno de los mayor escándalos que enfrentó la familia fue la deuda de medio millón de dólares que deben por el alquiler de una propiedad.

Charlotte Caniggia

Los Caniggia también vivieron en Marbella y alquilaban una impresionante mansión cuyo propietario exigió que no se mostrara en los medios o en las redes. Pero eso no pareció importarles a los hermanos, ya que filmaron dentro de ella un reality de su vida. En un principio todo iba bien, pero tras los conflictos familiares salió a la luz que por mucho tiempo no pagaron el alquiler y los tildaron de "Okupas vip".

Tiene antepasados austríacos

Si bien su identidad es muy argentina y con una mezcla del italiano que creó como parte de su personaje mediático, Charlotte también tiene antepasados austríacos. Y es que tatara tatarabuelo, del lado materno de la familia (es decir, Mariana Nannis), llegó a Argentina alrededor del año 1830. Este detalle explica el fanatismo que la familia tiene por Europa a pesar de que tienen sus raíces muy asentadas en su país natal.

Le gusta escuchar un meditación antes de dormir

Antes de dormir, Charlotte disfruta de escuchar una meditación guiada para poder conciliar mejor el sueño. Esta técnica se puso muy de moda en la actualidad y sirve para bajar la intensidad que tiene el cuerpo por un largo día de trabajo. La hermana de Alex no es la única celebridad que apuesta por esto.

Cami Mayan y Gimena Accardi son otra de las famosas que promueven estas actividades como una terapia de relajación para descansar el cuerpo, ya que dormir las 8 horas de sueño esperadas permiten rendir bien durante el día. "Me gusta ponerme una meditación guiaa porque me relaja", explicó la diva.

Se considera una persona antisocial

Fue en conversación con Ciudad Magazine que la icónica bailarina compartió algunos datos desconocidos para su público. Y es que al verla tan extrovertida en cámaras uno pensaría que tiene muchos grupos de amigas, pero las realidad es muy distinta.

Caniggia reveló que es una persona muy antisocial, ya que le cuesta hacer amigos con facilidad y disfrutar de los grupos reducidos donde el ambiente es más íntimo. "Soy bastante antisocial. Parezco copada, pero soy de pocos amigos porque me cuesta relacionarme un poco con la gente", explicó.

La increíble colección de accesorios

La hija del exfutbolista es fanática de la ropa y los accesorios. No hay un solo día en donde Charlotte no esté luciendo ropa de diseñador, por más que se trate para estar en su casa. En más de una ocasión, mostró en redes sociales la increíble colección de zapatos y carteras que tiene en su armario. Desde productos Dior hasta Diesel, el estilo de la vida puede variar dependiendo el día y el evento, pero si hay una cosa que dejó claro es que siempre está a la moda.

Charlotte Caniggia en el Cantando 2020

Es fanática de la limpieza

Cuando estalló el escándalo por el cumplimiento de pago del alquiler en Marbella, los medios comenzaron a hablar muchas cosas sobre la forma de vida de la familia Caniggia. Sobre todo porque allegados a ellos revelaron a la prensa que dejaban encerrados a sus mascotas durante sus viajes y los cuidaba un amigo mientras se hacía pasar por un familiar.

Charlotte Caniggia

Esto llevó a juzgar a la familia de "Sucios", ya que todo el mundo hacía suposiciones sobre cómo vivirían aquellas mascotas. Pero la hija de Mariana y Claudio reveló que es fanática de la limpieza y que aseguró que le gusta que todo huela a lavandina.

"Me gusta mucho limpiar todo con lavandina, me gusta que mi casa huela a lavandina", explicó Charlotte Caniggia a revista magazine sobre los aspectos de su vida que la gente desconoce.