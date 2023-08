Alexis Quiroga, más conocido como El Conejo, es uno de los participantes de Gran Hermano que se suma a las pistas del Bailando 2023. Previo a ser conocido por el reality de Telefe, el exnovio de la correntina tenía una vida muy alejada a los medios de comunicación, pero con aspiraciones a ser reconocido algún día.

Alexis "El Cone" Quiroga es oriundo de Córdoba

Alexis es oriundo de la provincia de General Cabrera en Córdoba. Toda su vida la pasó ahí, pero siempre aspiró a mudarse a Buenos Aires para disfrutar de la noche porteña que se vive como una fiesta. El jugador se mudó a Capital Federal una vez que ingresó al reality show de Gran Hermano y desde entonces no tiene intenciones de volver.

Actualmente, debe residir en dicha provincia ya que será uno de los nuevos participantes del Bailando, por lo que está a full con los entrenamientos para obtener un buen desempeño. El Conejo se enfrentará a su exnovia, Coti Romero, con quien tuvo varios desencuentros durante la relación.

El curioso motivo por el que lo apodan El Conejo y Ricky Fort

Su presentación en la competencia de Telefe dio mucho de qué hablar, ya que fue una bomba de sinceridad sin regular una palabra. “Soy medio alzado: no aguanto dos o tres días sin sexo", fue una de las frases más escandalosas. A su vez, reveló que su padre lo apoda Ricky Fort porque "La gasta y es lo único que sabe hacer".

Además del apodo en referencia al icónico chocolatero, Alexis entró a la casa con el apodo "El Conejo" por este mismo motivo en donde aseguraba estar enamorado de estar con muchas mujeres. Sin embargo, en la casa perdió la cabeza por Romero y se mostró muy pegado a ella, aunque hizo comentarios sobre la belleza de Julieta.

Quiso buscar un futuro en el fútbol profesional

Antes de llegar a ser conocido por los realities, Quiroga se dedicó al deporte más conocido en Argentina desde que era pequeño, pero no llegó a destacarse en la primera división. “Jugué toda la vida al fútbol y no llegué a Primera porque me gusta más la noche que la disciplina”, reveló en una entrevista.

Sin embargo, el participante de 30 años sigue cuidando su figura y realiza actividad física para poder estar al día con sus demás compañeros en las competencias.

Trabajaba como ingeniero agropecuario

Previo a saltar a la fama, Quiroga trabajaba como ingeniero agropecuario en los campos que tienen con su familia. A pesar de que no era su pasión, aportaba en el negocio familiar y aprendía de lo que le enseñaba su padre. "Inspecciono semillas, la tierra, la plantación y hago un trabajo de ingeniero, aunque no lo sea", reveló, ya que no estudió en la universidad.

La historia de superación que reveló su hermana

Karen Quiroga, hermana de Alexis, habló con Ulises Jaitt en el programa Radio XLFM y reveló duros aspectos de su infancia en la pobreza. De chicos, ella y Alexis no tenían la posibilidad de disfrutar de los lujos que tienen hoy en día. "Mis viejos han arrancado de cero, de no tener luz, de no tener un baño digno. Mi hermano era muy chiquitito, yo estaba en la panza. Mis viejos no vivían como viven hoy, vivían en una situación mucho más precaria", explicó Karen.

Alexis Quiroga en las fotos del Bailando 2023

"Ellos siempre se la rebuscaron para salir a laburar. Había que comer, era prioridad eso y no pagar la luz. La situación fue mejorando. Mis viejos siempre han laburado un montón, fue pasito a pasito, todos los días un poco más", cerró.

La increíble estancia de campo que tiene con su familia

Luego de buscar oportunidades en la vida que les permitieran salir de la pobreza, tal como reveló su hermana, los padres de El Cone incursionaron en el la industria agropecuaria, ya que la provincia de Córdoba es una de las más importantes a nivel nacional por las riquezas de su tierra.

Alexis Quiroga en su campo

Actualmente, son los dueños de varias hectáreas y una estancia de campo que conoció Coti Romero meses después de que ambos estuvieran fuera de la casa de Telefé. Alexis "El Cone" Quiroga tiene un estrecho vínculo con el mundo campestre, pero está buscando su futuro por otros horizontes y comenzará con el Bailando 2023.