No empezó el Bailando 2023 y ya Coti Romero y Romina Uhrig no soportaron 10 minutos de entrevista juntas. Las ex Gran Hermano tienen los tacos de punta y ya dejan ver lo que serán sus previas en el reality de Marcelo Tinelli.

“Me hacen una nota en Intrusos y me preguntan si yo me hablaba con los hermanitos y les dije que con algunos me llevaba más, con otros menos y justo estaba Coti y me preguntaron si la quería saludar y respondí que la dejaran, que estaba comiendo”, comentó Romina.

En la entrevista con Ángel de Brito, la ex Gran Hermano y ahora integrante de Bailando 2023 aseveró: «Fuimos a saludarla como siempre dice: “Que yo dije que ellos hicieron el asado a propósito” …. Le expliqué que no no dije eso».

“Me quiso dejar como mentirosa y le dije que buscara el video y nunca encontró el video. ¡Una boludez que ya empieza, viste!”, comentó la exdiputada. y agregó: “No ha arrancado el Bailando y ya arrancó a pelear y a mentir. La más mentirosa de todas. Porque yo no le creo nada de lo que dice”.

“Lo que acaba de hacer no me parece que sea necesario. ¡No me parece!”, comentó Romina Uhrig. La ex Gran Hermano aseguró que ya no se quiere callar nada y no es de picante

Así fue el encuentro cara a cara de Romina Uhrig y Coti Romero en la alfombra roja

En un intento de Intrusos por tener a las dos enemigas declaradas en una misma entrevista, todo decantó en que se terminaron de odiar y firmaron la antesala de lo que serán sus previas en el Bailando 2023.

En la entrevista de Romina Uhrig y Coti Romero en Intrusos, se puede ver cómo intentan llegar a una charla, pero luego de esto, en vez de mejorar la relación entre las dos ex Gran Hermano, terminó en una declaración de guerra que se verá en el Bailando 2023.

