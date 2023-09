Marcelo Tinelli se mostró feliz y a la vez nervioso por la vuelta de El Bailando 2023. Un certamen con nuevas reglas, un canal de streaming y un "confesionario". El programa arrancó el día de ayer y ya dejó tela para cortar, el conductor se cruzó con Coti Romero, quien está en la transmisión de YouTube, y le hizo una propuesta sobre Alexis Quiroga.

El streaming del certamen con la correntina a la cabeza alcanzó números increíbles. La ex Gran Hermano palpita su presentación en la pista y promete mucho.

El divertido cruce de Marcelo Tinelli y Coti Romero

Desde la pista, el conductor charló con los chicos que están encargado del canal de streaming y se cruzó con la ex Gran Hermano. "Atención Coti, mañana (por hoy martes) está El Cone y la quiero ver ahí", dijo entre risas el presentador. Desde la pecera en donde se encuentran, la correntina le respondió de la misma manera que "no".

Marcelo Tinelli con los chicos del streaming

"No, no haga así como que no porque en la vida uno dice no, no, no y después es sí, sí, sí", agregó Tinelli. "Mañana los voy a tratar de unir, ya se lo adelanté, piense en un día. Para mí el pibe está para volver...", acotó el conductor. "Para volver a qué... yo estoy para bailar en la pista", dijo Romero.

Coti Romero

"Le estoy preguntando algo personal, ya estamos cerrando, nos estamos yendo...", dijo Marcelo Tinelli. "¿Y Gastón Edul?", tiraron desde el piso. "Por qué mete nombres...", trató de ayudarla el conductor. "No te puedo decir que sí o que no, tengo que ver cómo se dan las cosas", respondió Coti Romero.

AF.