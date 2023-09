Coti Romero fue tendencia en el último tiempo por su estado de salud y los problemas que estaba atravesando. En un stream, la ex Gran Hermano habló sobre su encuentro con Silvina Luna y reveló un consejo que le dijo la actriz sobre las cirugías y el amor propio.

Coti Romero.

En la última visita de la actriz a LAM se cruzó con la correntina y entablaron una conversación en vivo. "A mí me dicen 'gorda' y no me considero una chica gorda. Gracias a Dios, no me afecta tanto, pero siento que hay chicas a las que les afectaría mucho más, y por querer pertenecer recurren a retoques estéticos o dejan de comer, ¿qué les aconsejarías a esas chicas hoy en día?", le preguntó Coti.

"Que realmente se vean bellas, más allá de lo interior... Que se sientan suficientes para encarar cualquier cosa", respondió Silvina. Unas palabras que quedaron resonando en la mente de la correntina.

Coti Romero.

Coti Romero habló sobre Silvina Luna y recordó el consejo que le dio

En un stream le preguntaron sobre la actriz a la ex Gran Hermano 2022 y respondió: "Fue fuerte... Yo encima la vi antes de que se interne. Ella me dijo que me acepte como era, que no caiga en las cirugías. La verdad es que es muy fuerte ver cómo está pasando esto y ver como este hijo de p... de este señor, sigue libre. Re feo porque ella era re joven y hace poquito falleció Mariano Caprarola, también por mala praxis".

"A mí me puso la piel de gallina. Porque encima yo la había visto hace poco. Ojalá sirva para concientizar un poquito, pero ojalá sirva para que la gente deje de opinar sobre los cuerpos ajenos. Ella lo único que quería era encajar en la sociedad, sentirse aceptada, y sentirse más acorde a lo que pedía la sociedad. Eso le causó problemas fuertes", declaró la correntina.

Coti Romero en su canal de difusión

Horas más tarde, Coti Romero recurrió a su canal de difusión después de que un usuario la acusó de operarse la nariz: "No me hice nada, de hecho el ácido hialurónico que tenía cuando salí de la casa, ya se absorbió por completo. acaba de fallecer una chica que por 'encajar' en la sociedad, se inyectó cosas y hoy en día ya no está en este mundo. Y fue por este mismo tipo de comentarios horribles".

