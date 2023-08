Coti Romero no está pasando por un buen momento tras salir de la casa de Gran Hermano, pese a las propuestas laborales que recibió, la joven se enfrenta a una fuerte depresión con tan solo 21 años. Además, la correntina se separó de Alexis Quiroga, a quien conoció en el reality de Telefe.

Ahora ambos coincidieron en la presentación del Bailando 2023, el certamen en el que ambos participarán. En diálogo con Mañanisima, Coti reveló cómo se prepara para el nuevo ciclo de Marcelo Tinelli y cómo está su relación con El Cone.

Coti y el Cone terminaron su relación.

Lo primero que aclaró la correntina fue lo emocionada que está por participar del reconocido programa: "Estoy re contenta, re emocionada y ansiosa. Desde los seis años que quiero esto, para mí es una locura. Estoy un poco mejor, en su momento desaparecí de redes y ni quería dar notas. Con ayuda de los psicólogos, psiquiatra, medicación y mi familia, me fui recuperando de a poquito para volver a los medios y tratar de ayudar con mi caso".

Luego, Coti Romero habló sobre su vínculo con Alexis Quiroga y compartió: "Lo estoy llevando bien. No nos hablamos casi nada ya. Estamos trabajando en el mismo lugar, que es el Bailando, y nos saludamos por respeto, pero estamos bien. Es como cerrar la etapa y seguir".

¿Qué gesto tuvo El Cone con Coti Romero?

En el programa de Carmen Barbieri, la correntina reveló por qué festejaron el cumpleaños del cordobés juntos: "Él tuvo un gesto lindo conmigo que fue traerme a mi familia de sorpresa. Yo no sabía y cuando él trajo a mi mamá y mi papá ellos me dijeron ‘qué te parece si hacemos algo lindo para agradecerlo lo que hizo’. No cualquiera hace una cosa así".

Por último, y dejando en claro que su presencia en el festejo de Alexis Quiroga fue en modo de agradecimiento, Coti Romero cerró: "Tuvimos la idea de comprar algo salado, algo dulce, un regalito y fue. Creo que fue por respeto a mi familia. Fue un ratito, sopló las velas y se volvió".

J.C.C