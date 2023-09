El Bailando 2023 está a poco de comenzar y son muchas las figuras que volverán a la pista, entre ellas bailarines que han tenido un paso muy exitoso por el certamen que conduce Marcelo Tinelli. Jitsu Díaz, es uno de ellos.

El talentoso bailarín venezolano que, debido a la falta de oportunidades en su rubro, tiempo atrás se reinventó como albañil para sobrevivir y darle de comer a su hijo.

La carrera de Jitsu Díaz

El bailarín no sólo hizo carrera televisiva y teatral, sino que además formó parte del grupo de bailarines que Jimena Barón eligió para el Mala Sangre Tour.

Además, Díaz forma parte de “Sex: viví tu experiencia”, la obra que generó José María Muscari y que tuvo un trascendental éxito.

Actualmente, Jitsu se convirtió en el compañero de baile de Coti Romero, la ex “Gran Hermano” que se probará en la pista del Bailando 2023 que también cuenta con varios participantes que pasaron por el reality de Telefe.

La dura historia de vida de Jitsu Díaz

La historia de Jitsu Díaz se hizo pública hace algunos años atrás cuando Flavio Mendoza mencionó su caso en una discusión con Victoria Donda en el programa "PH: Podemos Hablar." Si bien el bailarín venía de unos años de mucho éxito junto al coreógrafo y también formando parte del Bailando, la realidad de la pandemia lo obligó a reinventarse.

"Venía de la temporada de verano con Flavio a estrenar en Buenos Aires y de repente nos encontramos con el aislamiento obligatorio. Inmediatamente me quedé desempleado…Yo venía trabajando mucho (como bailarín) y tenía asegurado laburo...", contó Jitsu durante 2020 cuando se produjo la pandemia por el covid-19.

"En el segundo mes de la pandemia ya me sentía ahogado económicamente. Me da vergüenza decirlo, pero tenía que decidir qué plato de comida al día elegía. Decidía si tenía que comer a la mañana o a la noche. Tenía que elegir porque no tenía plata... Me quedé sin lugar para vivir, tengo un hijo y es complejo...", contó el artista, quien es migrante de Venezuela y que desde hace años se encuentra instalado en la Argentina para cumplir sus sueños como bailarín.

Ante la falta de opciones y la necesidad de mantener a su hijo, Jitsu Díaz se aventuró en el mundo de la albañilería, un oficio completamente diferente a su carrera como bailarín. "En un momento la ayuda de amigos no alcanzó y empecé como albañil. En Venezuela me daba maña con todo" explicó en aquel momento en el que lidiaba para llevar el pan a su casa y poder mantener a su hijo, que por entonces tenía 6 años.

VO