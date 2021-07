La conexión fue inmediata a pesar de que sus carreras se hayan construido por andariveles separados. Ambas han dedicado su vida a construir realidades, una desde las celebraciones y la otra desde la ficción. Algo en común tiene el hecho de tener la sensibilidad de generar emociones. Es que en definitiva, Bárbara Diez (51) y Celeste Cid (37) son algo así como una fábrica de emociones, cada una a su manera y con su arte. La primera reacción de la event planner cuando se enteró de que Celeste sería la protagonista de la serie que llevará los entretelones de su trabajo como organizadora de eventos a una serie fue de una satisfacción total. Enseguida conectaron: hijos en pandemia y mujeres emprendedoras, dos factores que hicieron que la relación decantara en una linda amistad.

Grande fue la sorpresa al conocerse la noticia de que la event planner reconocida en toda hispano-américa, es ahora también Productora Ejecutiva de un ambicioso proyecto para la nueva plataforma Star + de The Walt Disney Company -un nuevo servicio de streaming que llegará a América Latina el 31 de agosto de este año-. Se trata de una serie que retrata el detrás de escena de una productora de eventos con altos valores de producción y con grandes talentos locales e internacionales tanto delante como detrás de cámaras.

Bárbara Diez, reinvención en pospandemia: así será la nueva serie con Celeste Cid

“Nos reunimos para practicar algunas escenas. Incluso hemos llegado a ensayar con Celeste, Leticia (Siciliani), Dolores González Calderón -su socia- a practicar el uso de los handies durante el evento. Todo fue con barbijo. Fue muy divertida la dinámica de las cuatro para poder transmitirlo. Buscando el realismo en su máxima expresión”, recuerda entre risas la empresaria. “Al compartir tiempos juntas, Celeste es muy buena actriz y va pescando algunas cosas que tiene mi profesión. Le conté acerca de las fiestas, de las formas de hacer, de planear. Ella es muy piola. Juntas revisamos textos y situaciones que pasan en la serie y nos ayudamos mutuamente para que sea lo más real posible, explica ella y describe como mientras ellas grababan, su hija menor, Serena (5), jugaba con el de la actriz, Antón (4), fruto de su relación con Michel Noher.

Celeste Cid y Leticia Siciliani serán parte de la serie de Bárbara Diez.

Si algo confirmó Bárbara en este último año, fue que nada hay mejor en la vida que proyectar. Sobre todo, en los momentos que nos ponen a prueba. Y el 2020, en ese sentido, fue un año desafiante no sólo para ella sino para el mundo. Su empresa de organización de eventos tuvo que parar a cero y lejos de quedarse paralizada, su primera reacción fue justamente la acción. “Los proyectos nos mantienen vivos. Hay que ejercitar el músculo de la resiliencia”, dispara la event planner, quien una vez más se reinventó y resurgió de las cenizas como un ave fénix.

“Lo mejor que tengo son mis ideas. Soy una mujer muy positiva. Soy muy trabajadora y dedicada”, reafirma Diez, quien da conferencias por el mundo no sólo acerca de su profesión sino también de la actitud que hay que tener a la hora de emprender. “Siempre les digo que aquello con lo que sueñan hacer, que lo piensen, que lo sueñen, que lo deseen y que se imaginen que ya lo lograron. Una vez que creen en su proyecto, falta solamente el otro 50% que es caminar hacia él. Caminen con confianza hacia lo que deseen, por supuesto que van a aparecer piedras pero no bajen los brazos rápidamente. Animense a soñar. Todos tenemos ideas, el tema es creer en esas ideas y convencerse de que podemos. Yo no necesité ningún presupuesto inicial para empezar hace 21 años con mi emprendimiento”. Y el hecho de acercarse ni más ni menos que a Disney con su idea bajo el brazo, es un ejemplo cabal de lo que profesa: “Fue creer en un sueño, en un proyecto, creer en que acá hay una historia para contar sobre algo que nunca se contó. Los contenidos hoy en día son muy importantes, no es fácil contar una historia diferente”.

Bárbara Diez.

“Si bien no es mi biografia, ´Planners´ cuenta de manera maravillosa el Lado B de los festejos. Aquello que no se ve pero que forma parte de la planificación, coordinación y organización de las fiestas”, explica Bárbara respecto a la serie que retrata los desafíos y problemas que enfrenta una agencia de planificación de eventos. Se trata de una comedia dramática con producción ejecutiva de Diez y protagonizada por Cid y con un elenco de lujo integrado por Guillermo Pfenning, Leticia Siciliani y Gonzalo Valenzuela.

“Luego de Arquitectura de una Boda -su primer libro sobre organización de casamientos editado por Penguin Random House Sudamericana Planeta-, siempre pensé en escribir un libro con lo que realmente acontece y nadie ve. Es un regalo del cielo poder plasmar 21 años de carrera y experiencias inspirando una serie de esta magnitud de la mano de Star +”, cuenta Bárbara emocionada y orgullosa. “Esta comedia dramática es ficción. Trata sobre los problemas y desafíos al organizar eventos. Ese es el punto de contacto conmigo. La vida en torno a una agencia. El resto es pura ficción”, explica la empresaria, quien aportó además sus conocimientos tanto empíricos como técnicos para el guión: “Me encanta escribir, soy traductora Tecnico-científico y literaria. Hice mi aporte en los guiones junto a un gran equipo de guionistas. Aporté más que nada en todo lo relativo a nuestra profesión. Siempre los desafíos me hicieron vibrar”.

Bárbara Diez.

Hace dos años comenzó este camino que hoy empieza a ver la luz. Y hace un año y medio que la coyuntura por el efecto del COVID 19 no permite festejos de la forma en la que Bárbara Diez Event Planners lo hacía. No pueden reunirse más de diez personas, no se permiten fiestas sociales, no se permiten las pistas de baile ni nada que tenga que ver con celebraciones masivas. “Al principio nos reinventamos con eventos semi-virtuales, con el envío de boxes de catering y bebidas a los domicilios de los invitados; el reparto del setting de una mesa bien puesta con todo lo que conlleva una cuidada decoración y ambientación, incluyendo mantelería, vajilla, arreglos florales y una gama inmensa a elección del cliente. Trabajamos mucho estos 18 meses con plataformas virtuales conectando al 100% de los invitados, reunidos de forma digital. Trabajamos con conductores (Iván de Pineda como ejemplo), DJs, Vjs, humoristas y haciendo bastante Stand-up con artistas como Andrés Ini. Todo esto resuelve en parte algunos festejos. Obviamente no es la solución, todos estamos deseosos de volver a abrazarnos, de demostrar y recibir afecto como siempre lo hemos hecho, de bailar nuestras alegrías y de compartir la vida”, explica ella con la emoción a flor de piel, acaso uno de los secretos de su éxito.

El año de la pandemia fue tan desafiante como resiliente para ella. Se valió de la creatividad y la innovación que marcaron su carrera. No sólo planificó estupendos e innovadores eventos para una diversidad grande de clientes, sino que también impartió más de 50 seminarios y cursos tanto a lo largo y ancho de la Argentina como en el exterior (México, USA, Colombia, Chile, Uruguay, Paraguay, entre otros países). También innovó con su libro “Arquitectura de una Boda” y tuvo su programa de TV en Utilísima-Fox en su momento, “La Wedding Planner”. Además, tiene una Maestría en Organización de Bodas de la Association of Bridal Consultants (USA), es Consejera Académica del CIDEC y Miembro del Consejo Honorario de la carrera de Organización de Eventos de COE. Ganó varios premios como la Medalla al Mérito Cultural Ottfried Neubecker, Premio CITI-UP Mujer Creativa 2015, Premio Mujer Empresaria 2014 otorgado por la Cámara Argentina de la Mediana Empresa, Premio Estilo Emprendedor en Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo entre otros.

Celeste Cid, protagonista en la serie de Bárbara Diez.

“Innovamos en cada evento. Cada fiesta es un mundo, de eso se trata, de hacer de cada celebración un canto a la vida. La clave a la hora de organizar una fiesta son los invitados. Llenemos nuestra celebración de amor, amigos y familiares entrañables. Evitemos en lo posible los compromisos. Ellos bailarán nuestra Alegría. Los compromisos se irán tras los primeros acordes del vals e irremediablemente dejarán espacios vacíos. Me gusta crear desde cero. Pensar una celebración como la construcción de una casa”, detalla y a su vez remarca la importancia de proyectar de forma permanente. “Vivo rodeada de proyectos. Durante la pandemia la creatividad no cesó. No pudimos plasmarla en eventos presenciales, pero surgió algo nuevo. Con mi bisabuela armábamos collages. Ella me enseñaba a volar con libertad usando materiales diversos y recortes de revistas. Aún recuerdo sus palabras, ´no busques que tenga sentido, dale rienda suelta a tus ideas´”, rememora.

Mientras espera expectante el fin de la pandemia para retomar sus grandes eventos, Bárbara recarga energías y toma impulso en los brazos de sus tres tesoros, sus hijas Manuela (25), Paloma (19), Serena (5): “Paso mis días rodeada del amor de mis tres hijas soñadas y ahora se sumó este otro maravilloso sueño. Estoy maravillada con el profesionalismo de Celeste Cid. Hemos compartido mucho más que un proyecto increíble, hoy tengo además, una nueva amiga. El placer de trabajar con Daniel Barone y todo este equipazo me tiene feliz y plena”.