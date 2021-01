Barby Franco desmintió la dura frase que le habría dicho Fernando Burlando a Lussich

Luego de que Barby Franco asegurara ayer en "Los Angeles a la Mañana" que no estaba separada de Fernando Burlando, sino más bien distanciada, desde hace un tiempo, Rodrigo Lussich en "Intrusos en el Espectáculo" aseguró que el letrado le dijo textualmente "estoy separado hasta las pelotas" y hoy otra vez en el ciclo de Angel de Brito ella habló de la frase que desde el programa de América aseguran que el dijo.

"Ella puede creer que no están separados, pero hay hechos objetivos, uno de ellos es que Fernando Burlando está viviendo en el Faena hace dos meses. No hace 20 días. Ellos no se hablan desde las Fiestas. Lo cierto es que decir ‘no estamos separados’ es un dato subjetivo de uno de sus protagonistas. Pero el dato objetivo, irrefutable, es que él vive solo, separado de Barby, desde hace dos meses", explicó el periodista y siguió...

"La frase de ella es 'no estamos separados'. La frase de Burlando, posterior a su salida al aire, esta mañana en un programa, desmintiéndonos a nosotros, es bastante contundente y no es exactamente la misma. La frase de Burlando es '¡separado hasta las pelotas!'", agregó Lussich. Sin embargo Barby aseguró que Burlando jamás diría eso y que la información que dieron es erroneoa.

"Nada que ver lo que dicen, no estamos sin vernos desde hace dos meses, de hecho para Navidad armamos el arbolito juntos. Además te puedo asegurar que Burlando jamás diría una frase como la que contaron en el programa, no es su forma de hablar ni de expresarse. La verdad es que estamos distanciados no estamos separados, no sé porque siguen insistiendo con ese tema. Además hablan de que a él le molesta mi exposición y ¡vamos chicos! Yo trabajo de modelo desde los 17 años ya me conoció con cierta exposición. Eso no es real", resumió ella.

Además en un verdadero o falso mediante sus historia de Instagram, Barby confirmó què hizo con el anillo de compromiso que le había regalado Burlando y confirmó que lo vendió por 1000 pesos.

Así hablaba Barby Franco de su distanciamiento de Burlando

"La verdad estoy muy enojada porque ayer estuve viendo un programa de América que decía que Fernando y yo estábamos separados y no nos hablábamos y la verdad es que no es así. Estamos viviendo una crisis pero no estamos para nada separados de hecho hablamos ayer por teléfono. Tenemos un amor muy grande, yo lo amo profundamente. Chicos todos tienen mi teléfono podrían consultarme antes de asegurar una cosa así", comenzó diciendo Barby con mucha serenidad y siguió...

"Hace mucho no nos vemos y estamos distanciados por huevadas" sostuvo ante la pregunta de Angel de Brito de por qué estaban atravesando esta situación. "En un momento no estuvimos de acuerdo en determinadas cosas y decidimos tomarnos un tiempo para pensar en que quiere cada uno. Pero repito, no estoy separada, si distanciada, yo estoy en mi casa y él en la suya y hace tiempo que no nos vemos pero hablamos seguido", cerró la modelo.