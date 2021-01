Barby Franco habló de los rumores de separación con Fernando Burlando

Durante la semana comenzó a correr un rumor de que Barby Franco y Fernando Burlando estaban separados, ayer Rodrigo Lussich en "Intrusos en el Espectáculo" dio por confirmada la noticia. “Llevan casi 20 días sin dirigirse la palabra. Están absolutamente separados”, afirmó. “No se hablan desde antes del 20 de diciembre, pasaron las fiestas separados”, detalló el periodista. Pero hoy la modelo y panelista contó la verdad en "Los Angeles a la Mañana".

"La verdad estoy muy enojada porque ayer estuve viendo un programa de América que decía que Fernando y yo estábamos separados y no nos hablábamos y la verdad es que no es así. Estamos viviendo una crisis pero no estamos para nada separados de hecho hablamos ayer por teléfono. Tenemos un amor muy grande, yo lo amo profundamente. Chicos todos tienen mi teléfono podrían consultarme antes de asegurar una cosa así", comenzó diciendo Barby con mucha serenidad y siguió...

"Hace mucho no nos vemos y estamos distanciados por huevadas" sostuvo ante la pregunta de Angel de Brito de por qué estaban atravesando esta situación. "En un momento no estuvimos de acuerdo en determinadas cosas y decidimos tomarnos un tiempo para pensar en que quiere cada uno. Pero repito, no estoy separada, si distanciada, yo estoy en mi casa y él en la suya y hace tiempo que no nos vemos pero hablamos seguido", cerró la modelo.

Así Lussich confirmaba la separación

“Ella permanece en la casa de Barrio Parque. Barby está haciendo su vida y él está haciendo la suya”, aseguró el periodista. Además agregó que da toda la sensación “que quien puso punto final sería Burlando”, informó Lussich.

Por su parte, Adrián Pallares sumó información desconocida: “Con este bajo perfil que él empezó a cultivar se lo sugirió a Barby, y ella...vobviamente tiene su carrera, es una mujer de los medios, y Franco le dijo: ‘Mira, vos no me podes pedir eso...”