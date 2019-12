Barby Franco dejó afuera a Fernando Burlando a las cuatro de la madrugada

En los últimos meses, Barby Franco y Fernando Burlando parece que no hacen otra cosa más que pelear. En el medio hubieron reconciliaciones, pero la situación cada vez se torna más tirante.

En el día de ayer la modelo confesó que: "El otro día lo dejé afuera como dos horas. Cayó a las 4 de la mañana en casa y tocó el timbre. Yo dije 'ah no. No señor, no le voy a abrir'. Pero después tocó y tocó y dije 'pobre Burli' y le abrí", relató en Pampita On Line.

Recordemos que la pareja tenía todo listo para casarse el 7 de marzo del 2020 pero a mediados de este año, la modelo hizo una humorada sobre Esmeralda Mitre (amiga y cliente de Burlando) que a él le molestó. A modo de broma, anunció en el programa de Mirtha que su boda se había cancelado, pero a Barby Franco no le hizo gracia. Ella rifó el vestido y ahora esta negada al casamiento.