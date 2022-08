¡Qué mejor para consolidar una reconciliación, que unas vacaciones! Así es, la bailarina Barby Silenzi y su pareja, El Polaco, disfrutan de unas calurosas vacaciones en la isla caribeña, Jamaica.

El Polaco y Barby Silenzi comparten en sus cuentas de Instagram, cómo son sus vacaciones familiares junto a su hija, Abril Cwirkaluk. Con el sol a todo lo que da, la arena blanca de las playas de Jamaica, y con el mate que nunca puede faltar, los famosos disfrutan de su tiempo de descanso.

Barby Silenzi y El Polaco viven su amor en las playas de Jamaica.

Luego de su quiebre, uno más en su largo historial de rupturas, el cantante y la bailarina se volvieron a dar una nueva oportunidad y aprovechan estas vacaciones para despejar la mente, descansar y pasar en familia.

Fotos de los, muy enamorados, e imágenes en la playa junto a Abril, hacen parte del book de postales y videos que los famosos subieron a las redes para que sus seguidores puedan ver dónde están y cómo la están pasando.

Abril, la hija de El Polaco y Barby Silenzi, se roba las miradas

Barby Silenzi le enseña a su hija Abril, que para ir a la playa, no basta con un solo traje de baño. La niña, de tan solo dos años, disfruta de la arena blanca de Jamaica y al igual que su mamá, llevó varios looks, para no repetir outfis de playa.

Durante la mañana, en las fotos que se vieron, Abril Cwirkaluk lució un hermoso traje de baño color azul francia con lunares de colores. Conforme fue pasando el día, la niña y Barby fueron cambiando de looks. De su vestido de baño más conservador, pasó a uno con volado en el pecho y estampado en coloridas flores. Más adelante y al cuidado de El Polaco, Abril ya lucía un nuevo traje de baño, color rosa intenso.

El Polaco y Barby Silenzi continuán disfrutando de sus vacaciones por el Mar Caribe. Desde Jamaica, esta isla caribeña, el cantante y la bailarina renuevan su compromiso de amor y hace partícipes a sus fans, por medio de las redes sociales.