Benjamín Vicuña confundió a Juana Viale con Pampita: “¡Bueno!”.

Benjamín Vicuña estuvo como invitado al segundo programa de este año de Almorzando con Juana de El Trece y se sentó a un lado de la nieta de Mirtha Legrand. El actor protagonizó el blooper del día con un divertido furcio o mejor llamado, error de memoria, que hizo que toda la mesaza se sintiera algo incómoda.

Resulta que el actor chileno, expareja de Pampita y de la China Suárez, las dos madres de sus hijos, confundió a Juana Viale, justamente con la presentadora de El Hotel de los Famosos. La reacción de Benjamín Vicuña y de Juanita no se hizo esperar y llamó la atención de los medios.

Otro de los invitados a la mesaza fue el actor, bailarín y productor Flavio Mendoza. El artista estaba elogiando el trabajo actoral de Juana y Vicuña y aseguró que le gustaría hacer alguna producción teatral con ambos. Este fue el pie para que Vicuña cometiera el error de confundir a Juana Viale con Pampita.

“¿Vos hiciste circo? ¿No te colgabas de las telas?”, dijo con seguridad Benjamín mirando a Juana Viale. La presentadora se río y con voz baja le dijo: "Esa era tu ex, ex". En medio de las risas producto del inusual momento, el actor remarcó que si se trataba de la ex, ex, ex; es decir, de Pampita, teniendo en cuenta que ya no está con la China Suárez, y tampoco con Eli Sulichin, su más reciente separación.

Tras el exabrupto, Benja dijo, "¡Bueno, vamos a comerciales!", y en una acción de nerviosa y de incomodidad por el momento, lo único que atinó a hacer fue tomar el ambientador en aerosol y aplicarse por la cara. "¡Hidrata, saben!", señaló Juanita atacada de risa y con ganas de salir de ese momento incómodo y pasar a otro tema.

Es probable que este furcio haya sido producto del hambre con la que el actor, de manera jocosa, dijo que había llegado al programa de Juanita.

Benjamín Vicuña contó que su primer trabajo fue como niñero

Benja Vicuña pasó por el micrófono de Pepe Ochoa, host digital de La Mesaza y contó que su primer trabajo fue como niñero, o dicho en sus palabras, fue explotado laboralmente. "Mi primer trabajo... Me acuerdo que fue para cuidar unos primos chicos. Me pasaron unos mangos para entretener a los pibes, les hacía actividades, cosas de esas... ¡Bueno, básicamente explotación infantil!".

Sobre el look que Benjamín Vicuña eligió para Almorzando con Juana, el actor contó que llevó el color rosa para estar a tono con la primavera. Para finalizar, el ex de Pampita contó que usa como cábala para antes de salir a escena, tener fotos pegadas en su camarín.