Pampita y Benjamín Vicuña aliados: la modelo ya no es amiga de Eli Sulichín

Días pasados salió a la luz un audio de una pelea que protagonizó Benjamín Vicuña con su expareja Eli Sulichín. En esa discusión, el actor le dijo: "La primera frase fuerte que se escuchó de parte de Vicuña fue ‘me cansé de tus manipulaciones. Estás hace diez días dale que te dale, enloqueciéndome. Basta de La China, basta de Carolina. Me tenés harto, me cansé de tus amenazas".

Según lo que informó Luli Fernández en "Socios del Espectáculo" habría una nimosidad de parte de Eli Sulichín ante todo lo que publican Pampita y la China Suárez en sus redes sociales, aunque es algo que no se termina de entender, ya que desde que conoció a Benjamín Vicuña, la relación con sus exparejas siempre fue igual.

Benjamín Vicuña y Eli Sulichín.

Pero hubo una publicación en particular que enojó a la empresaria. Pampita y Roberto García Moritán fueron a ver la obra de Benjamín Vicuña y compartieron la postal juntos. A raíz de eso fue la pelea que tuvieron el artista y Eli Sulichín

Como si eso fuera poco, Karina Iavícoli aportó un dato que hasta ahora no se conocía sobre la relación entre Pampita y la exnovia de Vicuña: "No, son amigas. Se pelearon". De esa forma dejó en claro que la modelo habría tomado partido por el padre de sus hijos y no por su amiga.

La foto del escándalo.

La palabra de Benjamín Vicuña sobre la ruptura con Eli Sulichín

Benjamín Vicuña viajó a Chile a reencontrarse con su familia tras la dolorosa pérdida de su padre y en el aeropuerto fue interceptado por la cámara de "Socios del Espectáculo", quienes le consultaron por la pelea con su expareja.

"Me da mucha vergüenza. No tengo nada para decir. La verdad es una pena porque tengo la mejor con Eli. Es una súper mujer. Que se manipulen o desvirtúen las cosas es una lástima. Fue una gran compañera, es una bella persona. Es una lástima que se ensucie así todo", expresó el actor.