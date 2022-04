Instagram

Benjamín Vicuña habló con Intrusos y habló de Eli Sulichin, de la ficción El primero de nosotros y también de la China Suárez, temas infaltables, a la hora de abordar a uno de los actores más reconocidos en el país.

Benjamín Vicuña le respondió a Gonzalo Vázquez qué piensa sobre lo que se dice de los conflictos que supuestamente existen entre él y la China Suárez, por la casa que tenían en común y otros temas ligados a lo económico.

Benjamín Vicuña habló de su relación con la China Suárez: “Para nadie es...”

El actor aclaró que vive todos esos titulares y publicaciones con pena, porque no es cierto lo que se publica acerca de un conflicto entre los dos. “Son cosas que se resolvieron en el ámbito de lo privado. Hay mucha voz, mucho comentario malintencionado. Lo importante es que estamos todo bien”, comentó Vicuña.

“Me encantaría que entendiéramos que no hay ningún quilombo, es algo que ya se resolvió a puerta cerrada con todo el amor y el cariño por nuestros hijos. El resto es bla, bla”. Benjamín finalizó diciendo: “Para nadie es fácil separarse”.

Benjamín Vicuña reveló el por qué de su silencio sobre Eli Sulichin

En conversación con el móvil de Intrusos, Benjamín detalló el motivo por el cuál no le gusta hablar de Eli Sulichin: “Trato de no hablar mucho de ella porque la cuido. Es alguien que no es del medio, así que por lo mismo es importante mantener su mundo”.

Benjamín Vicuña dejó en claro que está muy feliz a su lado: “Estoy contento, para mí eso es clave y fundamental. Ella es una mujer muy linda y estoy feliz”.