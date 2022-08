Benjamín Vicuña habló de su relación con Nicolás Cabré con una llamativa frase

Desde hace días se viene hablando de Benjamín Vicuña y supuestas internas con sus compañeros de teatro en El Método Gronholm, en particular con Laurita Fernández.

En medio de esto, el actor habló por primera vez de las versiones, incluso la que indicaba que tenía una mala relación con Nicolás Cabré, quien habría vuelto a retomar su vínculo con Fernández.

"¿Con Nico Cabré no hay buena relación?", le preguntó el cronista de LAM y Vicuña sorprendió con su pícaro comentario. "Con Nico nos conocemos de antiguas administraciones", dijo entre risas y agregó: "Y no me lo he cruzado en el teatro. Se dijo que pasaron cosas en los pasillos, en los no pasillos...".

"Nunca he trabajado con él, pero hay una relación de respeto… Esa cosa mentirosa de creer que, porque uno se conoce del medio, te ves y es 'ey, ¿qué hacés, hermano?'. O yo soy raro", dijo luego con simpatía dejando claro que está todo bien.



La actitud de Pampita y la China Suárez ante el mal momento que atraviesa Benjamín Vicuña

Es de público conocimiento el mal momento que atraviesa Benjamín Vicuña por el problema de salud de su padre que permanece internado en Chile tras sufrir un derrame cerebral, motivo por el cual el actor viajó días atrás al país vecino para reencontrarse con su familia y acompañar a su padre.

Pampita, madre de los tres hijos mayores de Benjamín Vicuña está muy presente en este momento y según relató Lucas Bertero en "A La Tarde", la conductora lo acompaña codo a codo y está pendiente de cómo sigue el cuadro del abuelo de sus hijos y de lo que pueda llegar a necesitar el actor.

Por su parte, el periodista aclaró que la China Suárez "nunca jamás se comunicó con Benjamín Vicuña para saber cómo está el abuelo de sus hijos. Nunca se comunicó y es algo que llama la atención, más allá de los problemas que ellos puedan tener como pareja".

Por su parte, Benjamín está viajando constantemente a Chile, se va los lunes y vuelve el martes a la noche o miércoles para cumplir con sus compromisos laborales. El padre del artista está muy mal de salud y su cuadro es reservado.