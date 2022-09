Brenda Asnicar es una de las artistas que más se ha jugado con los cambios de look. En una oportunidad hasta ha tenido el pelo violeta y, por supuesto, marcó tendencia.

En esta ocasión, la actriz y cantante optó por un color más tradicional aunque nunca visto en ella: el rubio.

"Holiiiii …. Que tal!?? Matías Dos Santos logró el rubio que siempre quise", comenzó contando la ex de Duki. Y agregó: "it’s Brenda bitch!". Haciendo referencia a una de las célebres frases de Britney Spears.

Brenda Asnicar se animó al cambio de look que siempre quiso.

En noviembre de 2020, luego de haberse teñido algunas mechas de su cabello de azul, Brenda Asnicar sorprendió a sus fans de Instagram con un nuevo color de pelo. ¿Algo tradicional? De ninguna manera, la actriz y cantante eligió el violeta para su nuevo look.

Brenda Asnicar con el pelo violeta.

Brenda Asnicar reveló cómo fue traicionada por quienes decían ser sus amigos

En febrero pasado, la cantante utilizó sus redes sociales para denunciar que fue humillada por quienes decían ser sus amigos.

“La gente que te quiere bien no te humilla, no habla mal de vos a tus espaldas y busca lo mejor para vos. Con esos ya no voy a contar porque es como tirarles margaritas a los chanchos. Sólo gente real, please” dijo muy dolida Brenda Asnicar en su descargo de Instagram.

Brenda Asnicar aseguró percibir que algunos amigos de su círculo íntimo, están con ella por conveniencia. “Siempre intuyo, a la larga o a la costa. Aunque las decepciones duelan, me doy cuenta de quién es quién” expresó.

"Le abrí las puertas de mi casa a gente que me robó y a gente que quiso saber de mi vida para después comentar sobre mis dolores. Personajes que con la excusa de estar cerca se creen con derecho de opinar de mi vida privada con personas que no me conocen. Fuck a todos esos porque cada sía soy más fuerte, les doy la espalda" cerró la actriz indignada.