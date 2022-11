Camila Homs se hizo presente en la gala anual de la Revista GENTE que reúne a las celebridades más top del país para la tapa de los personajes del año.

Hasta el Hotel Alvear fue Ángel de Brito, quien estuvo en calidad de invitado, pero, el periodista es muy astuto y aprovechó "la pijamada de famosos" y puso a más de uno entre la espada y la pared. Una de ellas fue Camila Homs, la ex de Rodrigo de Paul.

Camila Homs blanqueó la crisis amorosa con su novio Carlos Benvenuto.

Ya se venía hablando de una crisis que habría puesto en pausa la reciente relación entre Cami Homs y su nuevo novio, el inversionista internacional Carlos Benvenuto. Esta noche la modelo lo blanqueó.

"¿Cómo estás de novio?", preguntó directo y si anestesia, Ángel. Con una risa nerviosa, Cami respondió: "Estoy muy bien... sigo con él". Ante la insistencia del presentador de LAM si se habían separado en algún momento, la modelo trastabilló e intentó dar una respuesta que no la comprometa.

"No sé si separados, pero como dije, no todas las parejas son color de rosa... Capaz... Ni siquiera discusión, pero, pasan cosas en la relación. No siempre son los picos altos", expresó la ex de Rodrigo de Paul.

Camila Homs aclaró que no tiene planeado viajar al Mundial de Qatar 2022, que de hacerlo, la pondría muy cerca del padre de sus hijos y muy lejos de su novio Carlos Benvenuto.

Camila Homs y Rodrigo de Paul podrían volver

La información la dejó entrever Carmen Barbieri en su programa Mañanísima de Ciudad Magazine. Según contó la actriz y presentadora, una fuente cerca a la modelo, le contó que los dos estaban teniendo nuevos acercamientos luego de su polémica separación.

“Ahora se van a enojar y me van a mandar carta documento. Me contó un allegado a esta persona, a Cami Homs y su ex, Rodrigo de Paul, que parece que hay un approach...Se están acercando", dijo con cautela Carmen Barbieri sobre Camila Homs.