La vida de Camila Homs dio un vuelco de 180 grados en los últimos dos años. En julio del año pasado nació su segundo hijo, Bauti. Para ese mismo momento su relación de más de 10 años con el padre de sus dos hijos, Rodrigo de Paul, comenzó su quiebre.

Unos meses más tarde, se conoció que Rodrigo de Paul y ella se separaban y en el medio estalló el romance del jugador con Tini Stoessel. Fueron varias cosas en la vida de la modelo, que recién hasta ahora, parece que su vida se empieza a poner en orden.

Camila Homs habló de la posibilidad de tener un nuevo hijo y casarse.

En esa línea, ayer Camila Homs habló con sus fans, quienes le consultaron si le gustaría tener más hijos. La modelo respondió con mucha sinceridad. "Sí, siempre dije que quería tener tres hijos y lo sostengo, pero, en este momento no, en un futuro sí".

No contentos con esta pregunta, los seguidores de Cami en Instagram le preguntaron por matrimonio. Acá es clave recordar que Camila Homs y Rodrigo de Paul terminaron su relación de 12 años. Por lo que tiempo de hablar de matrimonio seguramente hubo.

"¡Sí, re! Una de las mejores noches de mi vida fue mi cumpleaños de 15. El casamiento no es lo mismo, pero... también, el vestido blanco, no sé ¡Me encantaría!", fue el respuesta de la modelo. Actualmente, la famosa sostiene una relación con el empresario Carlos Benvenuto, a quién conoció hace poco en el lujoso barrio de Puerto Madero, lugar donde viven los dos.

Entre las respuestas que Homs dio, estuvo la forma que lleva para cuidar su cuerpo. No come harinas, evita los dulces y va al gimnasio. La dieta no está en su vocabulario. Comer saludable siempre es la clave para tener su cuerpo en forma, acompañado de una rutina constante de ejercicios.

Carlos Benvenuto habló sobre la exposición de su novia

El nuevo novio de Camila es un hombre de negocios que ha vivido durante muchos años fuera del país. Tiene un departamento muy lujoso en Puerto Madero, con una terraza increíble, explicaron en Intrusos de América TV, en julio de este año.

El empresario de 37 años llegó al país para atender asuntos familiares y la vida lo cruzó con Camila Homs, justo en uno de sus momentos más calientes a nivel mediático. Sobre este tema, sabiendo que es un hombre de perfil bajo, Carlos Benvenuto le dijo al programa de Flor de la V lo siguiente: “No sé manejar lo mediático. Lo de Cami viene fuerte. Vamos muy bien. Está seria la cosa”.

Por ahora, el inversionista internacional es el hombre más cercano a la vida Camila Homs que, podría hacer el sueño realidad de la ex de Rodrigo de Paul, de tener su tercer hijo e ir al altar de blanco, tal cual como ella siempre lo soñó.