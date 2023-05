La modelo y actriz Camila Orsi muestra su lado más poeta y literario con el lanzamiento de su primer libro “Donde no hago pie”. Un texto de poesía pura que tuvo su primera edición en noviembre de 2022.

Con un éxito indiscutible, Camila Orsi llegará este 14 de mayo a la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, con una segunda edición de “Donde no hago pie”. Sobre esta, su primera creación de poesía literaria, la famosa modelo habló al respecto.

“Este es mi primer libro. Un libro de poesía donde me conecto con mi desarraigo, mi crecimiento como mujer y con el amor. Hace 8 años que trabajo como modelo, en paralelo que estudio actuación y escritura”, Comentó Camila Orsi.

“La escritura siempre fue mi ancla, mi momento de desconexión de la rutina de mi trabajo. Mi carrera como modelo requiere de estar la mayor parte del tiempo conectada con el afuera y necesité de este libro para conectarme conmigo”, remarcó la famosa.

Cami Orsi firmará sus ejemplares el 14 mayo en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, el próximo 14 de mayo a las 15hs en el pabellón 1123 La Rural de Palermo: “Me encanta escribir sobre el amor. aguante el amor”.

Camila Orsi llegará también al mercado internacional con su primera obra cargada de poesía, amor e inspiración.

“Soul Out. Se agotó la primera edición de mi libro Donde no hago pie, en un mes. Realmente pensé que iba a estar diciendo esto en un año. ¡Valoro demasiado el tiempo de cada uno de ustedes en leerme! Aún me cuesta dimensionar que mi libro esté en sus casas”, había comentado la modelo en Instagram.

Más sobre la carrera de Cami Orsi

Con talento para las pasarelas, las cámaras y con la pluma, la famosa tiene toda una carrera como modelo. Ahora, en plena cresta de la ola en el mundo del modelaje, Cami elige mostrar otra faceta como mujer profesional, otra forma de derribar cualquier etiqueta peyorativa que orbitan sobre las modelos y las mujeres que hacen el mundo de las pasarelas y la belleza.

Cami Orsi ha trabajado para marcas de la talla de Calvin Klein, CKeveryone, Dior Beauty, YSL, Guerlain, Nike, Levi´s, Diesel, Narciso Rodriguez, BAF Week Argentina, Presencia Fashion Week New york, entre otros, y paralelamente fue escribiendo "Donde no hago pie" un libro de poesías que pasa por lugares de crecimiento personal, el desarraigo y la evolución como mujer.

Su novio, Ruggero, acompaña a Camila Orsi en este proceso de crecimiento laboral para la modelo y actriz. “¡Qué orgullo amor! Este resultado es la mejor recompensa por la hermosa persona que sos. Te mereces todo lo lindo que te está pasando. ¡Felicidades por este gran comienzo! Te amo”, fueron las palabras del artista para la nueva escritora en ascenso.

