Evaluna Montaner y Camilo son una de las parejas más afamadas y queridas del mundo de la música. Los cantantes fueron padres por segunda vez el pasado 1 de agosto y anunciaron en sus cuentas personales de Instagram la llegada de su hija, a quien llamaron Amaranto.

Asimismo, El 7 de agosto, la actriz cumplió 27 años y la principal felicitación que recibió fue de su pareja, quien compartió un post en la aplicación de Meta con un extenso mensaje de admiración hacia su amada.

Camilo y Evaluna

El tierno mensaje de Camilo a Evaluna Montaner por su cumpleaños

Camilo y Evaluna fueron padres por segunda vez el pasado 1 de agosto, y esta vez decidieron compartir tanto los momentos previos al parto como el momento que nació la pequeña Amaranto en el hogar de la pareja, elección que también hicieron con su primera hija, Índigo.

Igualmente, la actriz, este 7 agosto, cumplió 27 años y la principal felicitación que recibió fue de su pareja, quien compartió un reel en Instagram. En el video, se ve a Evaluna con su pancita de embarazada disfrutando de una plácida tarde en la piscina.

Debajo de este, el cantante le dedicó unas tiernas palabras de admiración a su pareja: “¿Cómo puedo yo homenajearte más de lo que lo he hecho ya? ¿Cómo puedo yo regalarte algo que te sorprenda? Si tú me has dado los dos regalos más valiosos de mi vida.”

Camilo a Evaluna Montaner

“Te amo, y te admiro caminando descalza sobre todos los terrenos. Sigo aprendiendo de ti. Casi 10 años juntos y sigo siendo cinturón blanco”, continuó Camilo y finalizó escribiendo: “Me encontré este video y me enamoré 700 nuevas veces de ti. Te amo. Ah... y feliz cumple.”

Asimismo, en sus stories de Instagram, el músico colombiano reposteó el video que publicó y agregó la descripción “Mi reina”, demostrando todo el amor incondicional que siente por la cantante.

De este modo, Camilo y Evaluna Montaner se muestran más enamorados cada día, tras el nacimiento de su preciosa bebé, Amaranto.

N.L