Camilo y Evaluna fueron padres por segunda vez el pasado 1 de agosto, y esta vez decidieron compartir tanto los momentos previos al parto como el momento que nació la pequeña Amaranto en el hogar de la pareja, elección que también hicieron con su primera hija, Índigo.

Recordemos que hace dos semanas, los cantantes subieron un video a su cuenta oficial de Youtube donde mostraron los impresionantes cambios que hicieron en su casa antes de la llegada de la beba. Entre los muchos cambios, se ve que la habitación de Índigo, que ya tiene una cama de adulta, y la nueva habitación que esperaba a Amaranto.

Camilo y Evaluna junto a Índigo.

Pero eso no fue todo, ya que Camilo también mostró que para tomarle las pulsaciones a su hija desde la panza, solamente apoyaba su oreja en Evaluna y las calculaba con el cronómetro de su celular, protagonizando un bello momento entre la pareja.

La cronología del nacimiento de Amaranto que compartieron Camilo y Evaluna

Pero ese no fue el único video que compartieron, ya que fieles a su estilo la pareja decidió mostrar en sus redes sociales el momento en el que la artista dio a luz a la pequeña Amarando en su propio hogar, y las preparaciones previas de la flamante madre. “Parece que va a nacer Amaranto”, se lo escucha advertir al cantante colombiano, al momento que se muestra a Evaluna atravesando dolores lumbares.

Camilo y Evaluna tras el nacimiento de Amaranto.

"Amaranto llegó a la colmena. Te demoraste como seis días con preparativos lentos, dolores calmos y tanteo de aguas para que así al verdadero momento de saltar en ellas el proceso fuera certero y rápido", explicó Evaluna mientras también aprovechó junto a Camilo la oportunidad para mostrar las reacciones de sus familiares al contarles que era una niña. De esta forma, la hija de Ricardo Montaner brindo detalles del nacimiento de su hija, que luego de varios días nación de forma rápida.

En diversas imágenes del momento, se puede observar a Camilo, Evaluna y a la bebé en el suelo, por lo que se especula que fue allí el lugar del parto. Por su parte, fue el propio padre de Amaranto quien indicó que tuvo una participación especial en el parto: "Niña de terciopelo dorado te atrapé. Fueron mis manos tu primer encuentro con nuestro mundo", relató.

Por último, las grabaciones muestran el momento que la familia de a cuatro se reunió en la cama matrimonial, donde comenzaron a compartir sus vidas juntos. En todo momento, los padres mantienen resguardado el rostro de sus dos hijas, como lo acordaron para no exponerlas en las redes sociales.

El video, que duró a penas más de un minuto, superó en menos de 2 días las 2 millones de reproducciones y cosechó más de 47 mil "Me gustas". Entre los comentarios que recibieron Camilo y Evaluna se podía leer: "El video más corto y el que más me ha hecho llorar, que Dios bendiga a amaranto y a la familia de cuatro", "Feliz nacimiento, bienvenida, y qué hermoso que hayas nacido en una familia que transmite tanto amor" y "Bienvenida Amaranto desde el vientre de tu gran mamá ya eras muy amada. Me lloré todo viendo esto".

J.C.C