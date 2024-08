En febrero del 2024, Camilo Echeverry y Evaluna Montaner habían confirmado la llegada de su segundo hijo en sus vidas. La pareja dio la feliz noticia cuando presentaron su nueva canción, “Amor de Extranjeros”, tal como hicieron con la pequeña Índigo, que ya tiene dos años.

A pesar de que Camilo y Evaluna mantienen en la más absoluta reserva su intimidad familiar, los artistas fueron compartiendo cómo fue evolucionando la pancita de la cantante y cómo vivieron está feliz etapa. Y, actualmente, la pareja de cantantes anunció la llegada de su segunda hija, a quien llamaron Amaranto.

Nació Amaranto, la hija de Camilo y Evaluna

En febrero de 2024, los artistas habían sorprendido a los fanáticos con la noticia de que estaban esperando un nuevo bebe en sus vidas. En esa oportunidad, Camilo había publicado una foto inédita de Evaluna con un conjunto color rosa con algunas zonas de encaje que deja ver su panza de casi 7 meses.

Y debajo de la foto el cantante colombiano había escrito: “De todas las versiones de mi Evaluna que he visto, mi Evaluna barrigona de amor es una de mis preferidas. No me deja tocarle el ombligo porque le da impresión y me regaña cuando lo hago. ¡Feliz día de las madres pulga! Eres mi regalo del creador. Te amo.”

Tras varios meses, Camilo y Evaluna anunciaron en sus cuentas personales de Instagram la llegada de su segunda hija, a quien llamaron Amaranto. Así, los artistas compartieron un post con la primera imagen de la familia completa y celebraron junto a sus miles de fanáticos la venida de un nuevo bebé a sus vidas.

“Amaranto. Todas las ranas salieron a cantarte tu bienvenida. Niña de terciopelo dorado. Papá te atrapó y pintaste sus manos para siempre. Soberana de la media noche. Bienvenida” escribieron en la tierna publicación los participantes de la familia Montaner.

Los usuarios saltaron de alegría al ver el amor de la incipiente familia y llenaron el post con hermosos mensajes hacia ellos. Así, Camilo y Evaluna decidieron compartir con sus seguidores la feliz noticia de que son nuevamente padres.

N.L