Cande Tinelli compartió fotos recordando su época flogger 

Este fin de semana, Cande Tinelli recordó cómo fue su adolescencia, y mediante redes sociales compartió fotos cuando usaba el look flogger. Todo comenzó cuando publicó una foto junto a su fiel hermana, Mica Tinelli, donde se las ve de pequeñas. La hija de Marcelo Tinelli escribió “Se viene material fuerte, Mica Tinelli”.

Cande recordó la época en la que celebró sus 15 años, e hizo una fiesta donde invitó a floggers de todo el país. “Mi fiesta de 15 no fue una fiesta de 15, fue una fiesta de floggers. Yo invité a medio país de floggers, que no sabía ni quiénes eran, o sea los metí a mi casa, entraban y yo les decía: ‘Hola, ¿quién sos?’, y me respondían ‘chocolate blanco’, ‘chicle negro’, no se: bailamos música muy freak, fue cualquier cosa, qué horror”. Y remató: “Qué bien la pasé”.

En aquella época, la It girl se había sumado a la tendencia flogger, por eso usaba el famoso corte de pelo con flequillo al costado. “Chicos, me muero, ¿cómo nadie me decía nada?” agregó la hija de Marcelo Tinelli. Además, publicó fotos junto a su hermana Mica, que también lucía el mismo look, mientras hacían compras.

“Estoy llorando, no puedo más. Dos señoras, estoy muerta. Sáquese el casco señora” expresó irónica Lelé en su publicación en redes sociales. Mientras tanto, el conductor de ShowMatch se sumó al divertido posteo de su hija, compartió la imagen de Mica y Cande con su look flogger y agregó: “Estaban divinas, era el look que se usaba en esa época. Marcaban tendencia, eran trendsetters”.

Cande Tinelli reveló un problema que la tiene muy angustiada:

Cande Tinelli acudió a sus redes y pidió ayuda a sus seguidores para un problema que la tiene preocupada. Además, en una serie de Historias, la hija de Marcelo Tinelli confesó un secreto en consecuencia al inconveniente que vivió.

"¿Por casualidad conocen algún tratamiento para el pelo que saque un poco el volumen? Porque esto que ustedes ven tiene 3 horas de planchita de laburo. No es que esto es así. Y esto ya está totalmente inflado", arrancó la influencer en sus videos. Y luego aclaró: "No quiero hacerme el alisado porque te lo hace m... al pelo. Se los digo ya. No se hagan el alisado. Es pan para hoy, hambre para mañana. A mí me cortajeó todo el pelo el alisado. Por eso tengo muchas extensiones en mi cabeza, no sé si sabían". A la vez, Cande Tinelli escribió: "Pelada estaba". Y, aclaró, que no estaba buscando canje.

