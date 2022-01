Cande Tinelli publicó un emotivo mensaje pidiéndole perdón a su mamá, Soledad Aquino

Instagram

Durante las últimas horas, Cande Tinelli parece haber hecho un viaje al pasado y aprovechó para compartir con sus seguidores diferentes postales de las que se rió de ella misma, de los diferentes looks que lució junto a su hermana Micaela, en la época de los floggers y los emo.

En aquella época, tanto Mica como Cande Tinelli lucían los clásicos looks flogger que estaban tan de moda, que hoy por hoy, vinéndolos con tanta distancia, suelen parecernos ridículos. En ese contexto fue que la hija de Marcelo Tinelli y Soledad Aquino encontró una vieja carta que le había escrito a su mamá.

Cande Tinelli y Soledad Aquino

"Ma: anoche vine a pedirte perdón, pero ya estabas dormida. No te quería tratar mal, y no quiero que pienses que no te quiero ver feliz... todo lo contrario, perdón si no te lo puedo demostrar , pero sabelo que no es así. Te prometo tratar de cambiar, cueste lo que me cueste. Te amo mucho y perdón de nuevo. Espero que me entiendas. Lelé", fueron las palabras que escribió de Cande Tinelli.

Si bien, Cande Tinelli no reveló cuál fue el motivo por el cual le pidió perdón de esa manera tan sentida a su mamá, de solo leerla es evidente el arrepentimiento a flor de piel, que habla de que a la hija de Soledad Aquino, no le tiembla el pulso a la hora de reconocer sus errores y pedir perdón. Hecho digno de felicitar.

La carta de Cande Tinelli

Hasta el momento, Soledad Aquino no se hizo eco de la publicación de su hija, pero eso no es necesario para saber que tienen una excelente relación, ya que Cande Tinelli estuvo pendiente de cada detalle de la internación de su madre cuando le tocó atravesar el difícil momento de salud que afortunadamente pudo sortear de buena manera.