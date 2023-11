Carlitos Nair estalló de furia contra Zulemita Menem: "Nunca la vi con una pala"

Zulemita Menem fue una de las flamantes invitadas a la gala por los 30 años de CARAS, allí dio un movil para LAM donde habló sobre la herencia de su padre y apuntó contra Carlos Nair. La empresaria aseguró que lo considera muerto desde que rompió el juramento que le hizo el día del fallecimiento de su padre de no volver a consumir drogas.

Como si eso fuera poco, Zulemita lanzó una indirecta para quienes reclaman la herencia de su padre y manifestó que si quieren dinero que vayan a trabajar, que cada uno tendrá lo que corresponde pero que "lo único que cae de arriba es la lluvia". Estas declaraciones hicieron reaccionar a Carlos Nair.

Carlos Nair estalló de furia contra Zulemita Menem

En diálogo con 70-20-HOY, Carlos Nair reaccionó tras las declaraciones de Zulemita y expresó: "No creo que vendiendo una tuerca haya formado la empresa que hoy tiene. Estando en vida papá, aprovechó esa situación para generar lo que ella hace. No me jacto de decir 'andá a laburar', yo nunca la vi con una pala si vamos a hablar de laburo en serio".

La periodista Mercedes Cordero aprovechó para consultar por qué cree que Zulemita hizo esas declaraciones en este momento. "Su ataque siempre fueron las adicciones. Sí, todo el mundo sabe que fui adicto y que me recuperé".

Con respecto al apoyo que Zulemita aseguró que le brindó, Carlos Nair sentenció: "Para la foto. Cuando estuve preso fue una vez en cuatro años, cuando estuve en una clínica de recuperación fue una vez. Ahí me dijeron 'si no viene tu hermana que es la que firmó, no te podemos seguir ayudando. Estando acá no vas a lograr nada porque el tratamiento consiste en que se reúna una vez por semana con nosotros' y fue una vez".