Zulemita Menem se pronunció ante la decisión de de Máximo Bolocco respecto a la herencia de Carlos Menem y por la determinación de la Justicia que reconoce a los hijos del expresidente como los herederos. La empresaria se manifestó en LAM durante la previa de la gala de CARAS en la Usina del Arte.

Zulemita Menem se pronunció por la herencia de Carlos Menem y apuntó contra sus hermanos

La herencia del expresidente argentino que falleció en el año 2001 fue un tema de mucha polémica y que se habló demasiado en los medios por la disputa que representa. Carlos fue padre de 4 hijos y eso representa una gran división de su riqueza entre hermanos que no tienen una relación unida ya que no comparten la misma madre.

Zulemita, la hija que el político tuvo con Zulema Yoma, es una de las que menos se pronunció por el escándalo y decidió no emitir opinión ya que "Yo no le tengo que estar dando explicaciones a nadie. Yo me levanto todos los días a las 6.30 de la mañana, trabajo, me ocupo de mis hijos, los llevo al colegio, me la paso todos los días en la oficina…”, como le reveló a LAM en la puerta de la Usina del Arte por la gala de CARAS.

La empresaria aseguró que denunció a la Justicia como herederos de Menem a "A Nair, a Antonella y a Máximo cuando me presenté en la sucesión, porque como saben, puede aparecer cualquier heredero y reclamar lo que le corresponde, como en cualquier otra familia”, quienes son sus hermanos para hacer las cosas como corresponden.

Zulemita Menem en la gala de CARAS

Pero no dejó pasar la oportunidad para señalas que una herencia no te resuelve la vida y que ella se gana sus bienes gracias a todas las horas que le dedica a su trabajo para poder mantener a su familia. "Lo que cae de arriba es la lluvia, nada más. Qué muevan la cola y se pongan a trabajar. Es así…está buenísimo que te caiga plata de arriba de herencia, o de lo que sea, como nos va a pasar a todos en mayor o menor dimensión. No es solo tenerla a las cosas, sino trabajar y ponerle empeño”, expresó.

Las palabras de Zulemita Menem se dieron después de que Máximo Bolocco comenzara su lucha por la parte de la herencia de Carlos Menem que le corresponde según el medio de comunicación chileno "Sígueme". La empresaria busca atravesar el proceso de la manera más amena posible.