Antonella Menem, nieta del ex Presidente de la Nación en la década de los '90 y también hija del difunto, fue una de las primeras en hablar al respecto después de que se conozca la decisión que tomó la Justicia acerca de la muerte de su padre.

Durante una conversación con "A la Barbarossa", la hija de Carlos Menem apuntó directamente a su tía, Zulemita Menem. Comenzó diciendo: "Mi papá era un muy buen piloto. Sé que a veces hacía cosas con el helicóptero pero creo que siendo un buen piloto no me parece muy creíble que se haya accidentado llevándose puestos los cables".

"Todas estas acusaciones las hago por lo que escuché en los medios, por lo que dijo Zulema en la televisión", agregó Antonella, que tenía apenas 7 años en 1995 cuando su padre, Carlos Menem Jr., falleció.

Qué dijo Antonella Menem acerca de su relación con su tía Zulemita

Cuando se le preguntó acerca de su relación con Zulemita Menem, expresó: "Con Zulemita la relación está totalmente rota. No me interesa tener un vínculo familiar, creo que está totalmente roto". Luego añadió: "Con Carlitos Nair me llevó súper bien. Gracias a Dios pude recuperar ese vínculo que tanto quería".

"Con respecto a Zulema tampoco quiero tener un vínculo familiar porque eso está totalmente roto pero quiero que sepa que si necesita mi ayuda, si necesitan mi sangre para colaborar cuando exhumen el cadáver tiene mi apoyo incondicional".

Antonella Menem sentenció que: "Más allá de que no somos familia, digámoslo así; yo quiero colaborar con eso porque las dos queremos saber qué pasó con mi papá. Lo único que nos une, en lo único que coincidimos es que fue un atentado. Queremos que mi papá descanse en paz y tenga la Justicia que se merece" en relación a su vínculo con Zulemita y su búsqueda de justicia para su padre, Carlos Menem Jr.

