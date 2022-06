Carlos Vives contó cómo está Shakira tras su separación de Gerard Piqué

Shakira y Carlos Vives son muy amigos desde hace años. De hecho, en 2016 grabaron juntos el tema "La bicicleta", que se convirtió en un hit.

Por su relación tan cercana con la estrella latina, es que recientemente, el artista fue consultado por Europa Press al respecto de la separación de su amiga.

Carlos Vives le contó al medio de comunicación: "Yo sé que estaba triste, le mandé un besito y me dijo eso: estoy triste" y agregó: "Sí, definitivamente, sí la siento triste y está triste. Es un momento muy difícil y cuando uno tiene una familia tan hermosa".



Con respecto a los rumores sobre una infidelidad por parte de Gerard Piqué, Carlos Vives señaló a Europa Press: "No, no. El que yo conocí no. Por supuesto, una persona muy educada, muy decente. Conmigo siempre muy especial, como queremos mucho a Shaki, él siempre fue muy de frente conmigo, por ese cariño".

Shakira y Gerard Piqué.

Shakira, en la mira: se conoció el apodo que le dio el entorno de Gerard Piqué

Desde que se separaron, Shakira y Gerard Piqué no dejan de ser portada en las revistas del corazón de España, además de generar gran expectativa en el mundo entero.

Cada movimiento que hace Shakira o novedad que trasciende en la prensa da que hablar, y la reciente información deja en claro que el vínculo entre la artista y el futbolista del Barcelona no es el mejor.

Según reportaron en "Ya es mediodía", un programa de espectáculos de España, la realidad es que el entorno de Piqué se puso en contra de la colombiana y hasta le dedicaron un nuevo apodo.

Shakira.

La periodista, Lorena Vázquez, contó en el programa que la familia del futbolista nunca habría "recibido bien" a la cantante porque no les gustaba su "carácter". De hecho, según revelaron en el ciclo, Shakira tampoco mantendría un buen vínculo con su suegra.

Teniendo encuentra también de que la estrella nunca pudo hacerse de una amistad con los compañeros de Piqué y sus esposas, desde este entorno comenzaron a buscarle un apodo: "La Patrona", fue como la bautizaron.