La separación de Shakira y Gerard Piqué está dando que hablar. Ahora, Tras una minuciosa investigación al respecto, el programa español Socialité reveló que las iniciales de la misteriosa mujer vinculada al jugador del Barceloa serían "C.M.". Además, se supo que tendría 22 años de edad y que trabajaría como camarera en una de las empresas de la cual el central es dueño.

A raíz de toda la exposición que recibió el caso la joven habló y dio a conocer detalles desde su punto de vista. “No lo conozco, me han relacionado con él sin sentido por la descripción de la supuesta chica y me han adjudicado el papel aprovechando que no tengo redes sociales porque estoy de exámenes finales”, comenzó diciendo la supuesta amante de Gerard Piqué.

Separación de Shakira y Piqué: Habló la supuesta amante del futbolista

Y agregó: “No soy yo y no lo conozco, así que pido que por favor me dejen en paz, la gente me está acribillando por una cosa que no he hecho, cualquier cosa que salga con mi nombre será respondido con una demanda. (...) Supongo que necesitan a alguien para evadir el tema y despistar”.

En ese sentido fue sorprendente como deslizó que el nombre de la verdadera tercera en discordia podría salir pronto a la luz. “Lo que me han dicho es que va a salir la verdadera chica en breve, espero que sea así y se me deje a mí en paz y pueda volver a estudiar tranquilamente, que es lo que me importa”, señaló "C.M".

“Me gustaría aclarar que yo no conozco a Gerard Piqué, me han relacionado con él sin sentido por la descripción de la supuesta chica y me han adjudicado el papel aprovechando que no tengo redes sociales porque estoy de exámenes finales. No soy yo y no lo conozco, así que pido que por favor me dejen en paz”, dijo la joven a la que se señaló como la causante de la separación del jugador catalán y la cantante colombiana.

“No entiendo por qué me han metido de por medio, supongo que porque necesitan a alguien para evadir el tema y despistar, aunque lo que me han dicho es que va a salir la verdadera chica en breve, espero que sea así y se me deje a mí en paz”, cerró la mujer de 22 años,, conocida como "C.M".