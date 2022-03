Carmela Bárbaro “está devastada” ante el delicado estado de salud de Gerardo Rozín.

Instagram

La salud del presentador Gerardo Rozín es delicada y los detalles de su actual cuadro, se mantienen en reserva con una estricta cautela. Hoy en el programa “Momento D”, donde su ex pareja, Carmela Bárbaro, es panelista, Fabián Doman explicó que la ausencia de la profesional al programa, se debe a que está al cuidado del presentador de “La Peña de Morfi”.

Carmela Bárbaro es la madre de Elena, la hija menor de Gerardo Rozín, pero pese a que no están juntos como pareja, hoy la panelista le brinda su apoyo incondicional al padre de su hija, quien por estos días libre una intensa batalla por mejor su salud.

No quiero terminar el programa sin mandarle un saludo a Carmela Bárbaro. Se habrán dado cuenta que no estuvo ayer, no estuvo hoy, y es por el estado delicadísimo de salud se ese tipazo (Gerardo Rozín) que tengo la suerte de conocer y que nos hicimos amigos compitiendo. Yo estaba acá en El Trece y él en Telefe a la mañana. Nació una amistad excepcional, un tipo maravilloso. Gerardo te mando un abrazo enorme y también para Carmela.

Ante el delicado estado de salud que atraviesa el periodista, Carmela Bárbaro estará dedicada a él, para ayudarle a transitar este momento importante en la vida del presentador de Telefe.

“Está devastada”, publicó El Trece, en su portal, luego de que Fabián Doman envió los saludos para Rozín y Carmela, tiempo que explicó los motivos por los que la periodista se ausentó del programa estos días.

Carmela Bárbaro y Gerardo tienen en común una hija, Elena, de 11 años de edad, que nació fruto de su matrimonio. El divorcio se confirmó en los medios a principios de enero del 2014.

Pese a que la pareja agotó todas las posibilidades posibles para salvar su matrimonio, no lograron hacerlo y decidieron terminarlo en “buenos términos” para darle una sana convivencia a su hija. Desde entonces, Carmela y Gerardo Rozín mantienen un vínculo de amistad anclado por el amor de su hija.

Nicolás Repetto acompaña en la distancia a Gerardo Rozín

Nicolás Repetto envió desde Uruguay, un saludo muy especial para su gran amigo Gerardo Rozín. "Tratando de estar comunicado desde el comienzo de su lucha, acompañando a la distancia", publicó Ciudad Magazine, de manera reciente.

"Queriendo lo mejor para él", fue parte del sentido mensaje que el reconocido periodista Nicolás Repetto le envió a su amigo Gerardo Rozín.