Carmen Barbieri reaccionó al escandaloso romance de Fede Bal y Fátima Flórez. La conductora de El Trece recientemente en su programa afirmó si es que le dio su bendición a la pareja o de lo contrario se enemistò con su nuera.

El romance entre el actor y la humorista a pesar de que parecía inesperado, estaría creciendo a pasos agigantados. Ambos tuvieron un primer encuentro en noviembre de 2024 en Miami y luego otro durante el fin de semana de carnavales este 2025 en Buenos Aires. Sin embargo, ahora salió a la luz que es lo que piensa la presunta suegra de Fátima acerca del romance.

Qué dijo Carmen Barbieri sobre el romance entre Fede Bal y Fátima Flórez

Tras abrir su programa este jueves 6 de marzo la conductora recibió al panel con la cara tapada tras ver la barrida en donde aparecía su hijo con Fátima. La presentadora de 69 años rompió el silencio en medio de los escandalosos rumores de amor entre su primogénito y la comediante.

“Que sea todo para bien. A mí no me conto nada, no estoy enterada de nada. Me entero por ustedes”, contó la estrella mientras dialogaba con el panel. Luego llego la ansiada pregunta por parte de Federico Seeber. “¿Aprobas la relación?”, inquirió su compañero desde la mesa.

“Sí ¿Cómo no la voy a aprobar?”, señaló relajada sobre la posibilidad de que Fátima Flórez sea su posible nuera. En medio del revuelo por los rumores de un naciente romance la ex vedette y conductora de Mañanísima afirmó haberle dado su visto bueno a la humorista para que esté con su hijo.

Ella, además, fue testigo del inicio de su vínculo cuatro meses atrás en noviembre de 2024. El primer encuentro que tuvieron Fátima y el hijo de Santiago Bal se dio en Miami en un restaurante ítalo-argentino en donde estuvo presente la reconocida conductora. Carmen sonrió junto a Marcelo Polino, Manguera Valenzuela y otras renombradas figuras del espectáculo argentino.

C.G.