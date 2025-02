Carmen Barbieri liquidó a Graciela Alfano por una insólita razón: "Es una irrespetuosa"

Recientemente, Carmen Barbieri fue invitada a una entrevista en el programa "Nuestra Tarde", en donde habló de distintos aspectos y, al ser consultada sobre el fuerte cruce que tuvo con Graciela Alfano en las últimas semanas, no se guardó ningún detalle y la liquidó al asegurar que su colega es una "irrespetuosa".

Carmen Barbieri y Graciela Alfano

El cruce entre Carmenn Barbieri y Graciela Alfano

Carmen Barbieri se refirió a su reciente enfrentamientoen vivo con Graciela Alfano. "Ella es irrespetuosa y así la quiero", afirmó en el programa de TN, al ser interrogada sobre la polémica que protagonizó días atrás durante una entrevista con la artista. "Ahí está Graciela Alfano, otra bella. Qué cosa... cada día más bella y más maleducada", expresó la conductora sin reservas al ver una foto de la exvedette.

Posterior a esta declaración y siguiendo con el cruce explicó: "No es la palabra maleducada porque es una mujer muy inteligente y, además, yo conocí a su familia y ha tenido una educación genial. Es una irrespetuosa, esa es la palabra. Es una irrespetuosa, una rebelde... Por eso está joven, porque es una adolescente".

Graciela Alfano

El enfrentamiento entre ambas se dio durante un programa en vivo de Mañanísima cuando Carmen entrevistaba a Graciela, quien se acababa de separar de su pareja, el empresario Carlos Bustín. "Yo no me enojé, pero en un móvil me ignoró y era mi programa. Además, me dijo: "Estoy hablando con Majo Martino" y me cayó la boca", comentó Barbieri.

En este contexto, el periodista Federico Seeber señaló que la artista también la chicaneó por cuestiones de la edad: "Sí, porque ella se está haciendo un tratamiento para rejuvenecer los genitales". Yo dije que ese aparato que está usando es un láser que endurece los músculos y evita el prolapso. No todas, pero algunas mujeres tienen prolapso. "Y este aparato es como si hicieras gimnasia, te sostiene el aparato reproductor", detalló la artista.

"El tema fue que ella dijo que lo hacía para estar bien para el sexo y cuando yo le dije que también era bueno para el prolapso, me contestó 'vos tendrás prolapso'", dijo y luego concluyó: "Ella es irrespetuosa y así la quiero. Yo la quiero mucho porque me hace divertir, porque es muy inteligente, porque es una irrespetuosa bárbara. Me encanta".

Carmen Barbieri y Graciela Alfano

De esta manera, Carmen Barbieri explicó el motivo del conflicto que tuvo con Graciela Alfano, por el cual luego la tildó de ser una persona "irrespetuosa", aunque también aclaró que de igual manera la quiere.

A.D