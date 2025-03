En los últimos días, una gran preocupación gira en torno a la realeza noruega por la salud de la princesa heredera Mette-Marit, debido al avance de la fibrosis pulmonar que se le fue diagnosticada en 2018. Actualmente, la esposa de Haakon Magnus de Noruega atraviesa un periodo complicado respecto a esta enfermedad crónica, y desde la Casa Real realizaron un preocupante comunicado, brindado información certera para dar fin a las especulaciones.

El comunicado de la Casa Real: preocupación por la princesa heredera Mette-Marit

Desde el 2018, la princesa Mette-Marit suele tener periodos en lo que debe alejarse de su agenda real para guardar reposo y ocuparse estrictamente de su salud al padecer fibrosis pulmonar, una enfermedad crónica progresiva provoca daño a los pulmones y genera dificultad para respirar.

En octubre pasado, la Casa Real de Noruega había anunciado que la princesa debía retomar su tratamiento médico, por lo que debió alejarse de la esfera pública y más tarde retomó sus actividades. Pero recientemente, un nuevo comunicado oficial, lanzado el 6 de marzo, alertó a todos ya que se anunció que la enfermedad había "avanzado".

"La Princesa Heredera tiene síntomas y dolencias diarias que afectan su capacidad para desempeñar sus funciones. La Princesa Heredera necesita más descanso y su rutina diaria está cambiando más rápidamente que antes. Esto significa que los cambios en su programa oficial pueden ocurrir con mayor frecuencia y en menor tiempo de lo que estamos acostumbrados", reza el comunicado. Este apartado llama la atención ya que tan solo un día antes Mette-Marit visitó un hospital en el marco de una actividad oficial.

Y agregaron: "La Princesa Heredera tiene un fuerte deseo de seguir trabajando, y por ello organizaremos su programa oficial en el futuro de la mejor manera posible para que su salud y su trabajo puedan combinarse". Con estas palabras, se dejó en claro que la princesa se alejará del ojo público hasta presentar mejoras y poder reanudar su agenda.

“Mi vida ha cambiado mucho. Por primera vez desde que me casé, mi vida no despierta tanta atención. Es maravilloso”, había dicho la princesa sobre su salud, en una entrevista que brindó en 2020. Desde entonces, no refirió a su estado de salud. Lo cierto es que la familia real de Noruega mantiene con hermetismo los problemas que lo aquejan, y esta no sería la excepción, sin embargo, la preocupación por la salud de la princesa es mundial.