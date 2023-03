La separación de Fede Bal y Sofía Aldrey, junto a los chats que se difundieron del actor con sus distintas amantes, dieron mucho de qué hablar y Carmen Barbieri lo padeció. En más de una ocasión, la conductora manifestó la angustia que siente y esta mañana compartió el pedido que le hizo a su hijo cuando comenzó su romance con la marplatense.

Durante su programa, Barbieri volvió a poner sobre la mesa la situación amorosa de Fede Bal y reiteró que "No sabén cómo sufrí y sufro esta separación. Era la mujer perfecta para mi hijo. Lo seguía, lo apoyaba en su enfermedad, en su felicidad, en la muerte del padre, en todo. Estoy muy agradecida a ella y a su familia".

La madre del actor, conociendo muy bien a su hijo, reveló que advirtió a Fede Bal y le indicó que supiera comportarse para no lastimarla. Sin embargo, la realidad fue completamente diferente al pedido de Carmen. "Él empezó una relación tan linda con Sofi, pero a ella le tocaron vivir muchas cosas jodidas. Yo le dije a Fede, cuando empezaron a salir y los veía tan bien: 'Lo único que te voy a pedir Federico es que Sofi no derrame ni una lagrima por vos'"

Y a pesar de que Carmen no tiene problema en expresar lo que siente por Sofía Aldrey, hace varias semanas que comparte sus ganas de hablar con ella por última vez cara a cara, lejos de las cámaras y donde no quede ninguna evidencia en audio que provoque una difusión masiva como los chats de Fede Bal.

Los chats de Fede Bal con Estefanía Berardi

"Pero las cosas que quisiera decirle en privado se la tengo que decir cara a cara, porque no puedo mandar nada grabado. No quisiera que salga al aire lo que tengo para decirle. No es nada malo, porque la amo, pero no quisiera… Fede está muy triste", finalizó Carmen Barbieri.

Carmen Barbieri reveló que Alfa de Gran Hermano la dejó plantada para una salida

Hace apenas unos días atrás, en Mañanísima, Carmen Barbieri y Alfa se tiraban ‘’onda’’ en vivo, cuando el ex participante reveló que le gustaría ‘’comerle la boca’’.

Al parecer este sorpresivo encuentro siguió detrás cámaras y llevó a un posible encuentro en San Bernardo para almorzar un asado, propuesta por parte de Carmen Barbieri, sin embargo, esto no se cumplió ya que la madre de Fede Bal, reveló que Alfa la dejó plantada y no le contestó los mensajes.

Pampito, curioso ante la situación le consultó a la conductora: "¿Qué pasó con Alfa?", a lo que Carmen expresó: "Yo estaba llegando a San Bernardo y él me dijo que iba a estar ahí",.

